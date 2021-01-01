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Exynos 1080 против Snapdragon 860

Exynos 1080
VS
Snapdragon 860
Exynos 1080
Snapdragon 860

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и Qualcomm Snapdragon 860 (Adreno 640). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Набирает существенно больше (на 43%) баллов в AnTuTu 8 – 648K vs 453K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • На 6% выше частота процессора (2960 против 2800 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1080
vs
Snapdragon 860

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1080 +43%
648117
Snapdragon 860
453946
CPU 174199 136565
GPU 239455 166857
Memory 114724 94975
UX 93301 110727
Total score 648117 453946

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 1080 +15%
3011
Snapdragon 860
2621

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Snapdragon 860

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2960 МГц
Набор инструкций ARMv8.3-A ARMv8.1-A
Кэш L3 4 МБ -
Техпроцесс 5 нм 7 нм
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10 Adreno 640
Архитектура Valhall 2 Adreno 600
Частота GPU 800 МГц -
Вычислительных блоков 10 -
Шейдерных блоков 160 -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 44 Гбит/сек -
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor Hexagon 690
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X24 LTE, X50 5G
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 20
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 200 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Март 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1080 Сайт Qualcomm Snapdragon 860

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Комментарии

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