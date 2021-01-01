Exynos 1080 против Snapdragon 860
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и Qualcomm Snapdragon 860 (Adreno 640). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
76
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
81
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
82
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1080
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Набирает существенно больше (на 43%) баллов в AnTuTu 8 – 648K vs 453K
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- На 6% выше частота процессора (2960 против 2800 МГц
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|174199
|136565
|GPU
|239455
|166857
|Memory
|114724
|94975
|UX
|93301
|110727
|Total score
|648117
|453946
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 1080 +13%
856
757
Multi-Core Score
Exynos 1080 +15%
3011
2621
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Snapdragon 860
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2960 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.3-A
|ARMv8.1-A
|Кэш L3
|4 МБ
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP10
|Adreno 640
|Архитектура
|Valhall 2
|Adreno 600
|Частота GPU
|800 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|10
|-
|Шейдерных блоков
|160
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2750 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 44 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Processor
|Hexagon 690
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 32МП
|1x 192МП, 2x 22МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X24 LTE, X50 5G
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2020 года
|Март 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1080
|Сайт Qualcomm Snapdragon 860
Опрос
2 (66.7%)
1 (33.3%)
Всего проголосовало: 3