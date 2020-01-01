Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 1080 vs Snapdragon 865 – что лучше?

Exynos 1080 против Snapdragon 865

Exynos 1080
Exynos 1080
VS
Snapdragon 865
Snapdragon 865

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и Qualcomm Snapdragon 865 (Adreno 650). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • Набирает больше (на 12%) баллов в AnTuTu 8 – 669K vs 598K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 1080 +12%
669037
Snapdragon 865
598247

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Snapdragon 865

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.8 ГГц – Cortex-A78
2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2840 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 5 нм 7 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10 Adreno 650
Архитектура Valhall 2 Adreno 600
Частота GPU - 587 МГц
Ядер 10 -
Количество ALU - 512
FLOPS - 1228 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 44 Гбит/сек
Объем - До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor Hexagon 698
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 1x 200МП, 2x 25МП
Запись видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X55
Поддержка 4G - LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 2000 Мбит/с
Скорость загрузки - До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Декабрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели - SM8250
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 865

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
16 (80%)
4 (20%)
Всего проголосовало: 20

Сравнения с конкурентами

1. Apple A13 Bionic и Samsung Exynos 1080
2. Samsung Exynos 990 и Samsung Exynos 1080
3. Qualcomm Snapdragon 875 и Samsung Exynos 1080
4. HiSilicon Kirin 9000 и Samsung Exynos 1080
5. HiSilicon Kirin 980 и Qualcomm Snapdragon 865
6. Apple A13 Bionic и Qualcomm Snapdragon 865
7. Qualcomm Snapdragon 765 и Qualcomm Snapdragon 865
8. Samsung Exynos 990 и Qualcomm Snapdragon 865

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 865 с Exynos 1080, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях