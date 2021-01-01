Exynos 1080 против Snapdragon 870
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и Qualcomm Snapdragon 870 (Adreno 650). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
68
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
78
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1080
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 870
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- На 14% выше частота процессора (3200 против 2800 МГц
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|Total score
|637174
|-
GeekBench 5
Single-Core Score
860
Snapdragon 870 +21%
1041
Multi-Core Score
3000
Snapdragon 870 +18%
3534
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Snapdragon 870
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 3.2 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|3200 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP10
|Adreno 650
|Архитектура
|Valhall 2
|Adreno 600
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 44 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Processor
|Hexagon 698
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.0, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 32МП
|1x 200МП, 2x 25МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X55
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 2500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2020 года
|Январь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|-
|SM8250-AC
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1080
|Сайт Qualcomm Snapdragon 870
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