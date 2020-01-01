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Exynos 1080 против Snapdragon 875

Exynos 1080
Exynos 1080
VS
Snapdragon 875
Snapdragon 875

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и Qualcomm Snapdragon 875 (Adreno 660). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Qualcomm Snapdragon 875
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 1080
669037
Snapdragon 875 +1%
674153

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1080 и Snapdragon 875

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.8 ГГц – Cortex-A78
2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.84 ГГц – Cortex-X1
3x 2.42 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2800 МГц 2840 МГц
Набор инструкций - ARMv8.4-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 5 нм 5 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP10 Adreno 660
Архитектура Valhall 2 Adreno 600
Частота GPU - 700 МГц
Ядер 10 -
Количество ALU - 640
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти - 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 44 Гбит/сек
Объем - До 32 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Neural Processor Hexagon 698
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 1x 200МП, 2x 25МП
Запись видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 8K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X60
Поддержка 4G - LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 2500 Мбит/с
Скорость загрузки - До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Ноябрь 2020 года Декабрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман

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Комментарии

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