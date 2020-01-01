Exynos 1080 против Snapdragon 875
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1080 (с графикой Mali-G78 MP10) и Qualcomm Snapdragon 875 (Adreno 660). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
98
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
78
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
90
Основные отличия
Преимущества Qualcomm Snapdragon 875
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1126
Geekbench 5 (многоядерный)
3808
AnTuTu Benchmark 8
669037
Snapdragon 875 +1%
674153
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.8 ГГц – Cortex-A78
2x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.84 ГГц – Cortex-X1
3x 2.42 ГГц – Cortex-A78
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2800 МГц
|2840 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.4-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|5 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP10
|Adreno 660
|Архитектура
|Valhall 2
|Adreno 600
|Частота GPU
|-
|700 МГц
|Ядер
|10
|-
|Количество ALU
|-
|640
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|-
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 44 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 32 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Neural Processor
|Hexagon 698
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.0, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 32МП
|1x 200МП, 2x 25МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|8K при 30FPS, 4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|8K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X60
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 2500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Ноябрь 2020 года
|Декабрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
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