Exynos 1280 против A13 Bionic VS Exynos 1280 A13 Bionic Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 1280 (Mali-G68) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Samsung Exynos 1280 Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже

Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)

Имеет на 2 ядра больше Преимущества Apple A13 Bionic Набирает существенно больше (на 42%) баллов в AnTuTu 9 – 618K vs 434K

На 11% выше частота процессора (2660 против 2400 МГц)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Exynos 1280 434723 A13 Bionic +42% 618713 CPU 122472 161025 GPU 121866 259620 Memory 75491 82902 UX 113308 110973 Total score 434723 618713 Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Exynos 1280 744 A13 Bionic +80% 1336 Multi-Core Score Exynos 1280 1879 A13 Bionic +87% 3522 Image compression - 151.6 Mpixels/s Face detection - 29.65 images/s Speech recognition - 87.4 words/s Machine learning - 72.5 images/s Camera shooting - 33.75 images/s HTML 5 - 3.81 Mnodes/s SQLite - 901.1 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Exynos 1280 2287 A13 Bionic +231% 7572 Stability 99% 72% Graphics test 13 FPS 45 FPS Score 2287 7572

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 57 FPS

[Ultra] Call of Duty: Mobile - 60 FPS

[Ultra] Fortnite - 60 FPS

[High] World of Tanks Blitz - 60 FPS

[Ultra] Genshin Impact - 59 FPS

[Ultra] Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS

[Ultra] Смартфон - Apple iPhone 11 Pro

828 x 1792 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Exynos 1280 и A13 Bionic

Центральный процессор Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78

6x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.66 ГГц – Lightning

4x 1.6 ГГц – Thunder Количество ядер 8 6 Частота 2400 МГц 2660 МГц Набор инструкций - ARMv8.4-A Кэш L1 - 832 КБ Кэш L2 - 12 МБ Техпроцесс 5 нм 7 нм Количество транзисторов - 8.5 млрд. TDP - 6 Вт

Графический ускоритель GPU Mali-G68 Apple A13 Bionic GPU Архитектура Valhall 2 - Частота GPU 1000 МГц - Вычислительных блоков 4 4 Шейдерных блоков 48 - FLOPS - 736 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.1 Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X Частота памяти 2133 МГц - Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит Объем До 8 ГБ До 4 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Yes, Neural Engine Тип накопителя UFS 2.2 NVMe Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2688 x 1242 Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП - Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Нет Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 220 Мбит/с Wi-Fi 5 6 Bluetooth 5.2 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Март 2022 года Сентябрь 2019 года Класс Средний класс Флагман Номер модели S5E8825 - Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1280 -