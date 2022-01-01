Exynos 1280 против A14 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 1280 (Mali-G68) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
48
97
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
39
83
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
96
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
55
92
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1280
- Имеет на 2 ядра больше
- Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
Преимущества Apple A14 Bionic
- Набирает существенно больше (на 67%) баллов в AnTuTu 9 – 724K vs 434K
- На 29% выше частота процессора (3100 против 2400 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|122472
|185695
|GPU
|121866
|285023
|Memory
|75491
|118389
|UX
|113308
|131689
|Total score
|434723
|724750
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
744
A14 Bionic +116%
1606
Multi-Core Score
1879
A14 Bionic +120%
4136
|Image compression
|-
|174.85 Mpixels/s
|Face detection
|-
|33.7 images/s
|Speech recognition
|-
|95.65 words/s
|Machine learning
|-
|95.8 images/s
|Camera shooting
|-
|38.45 images/s
|HTML 5
|-
|4.59 Mnodes/s
|SQLite
|-
|1060 Krows/s
3DMark
|Stability
|99%
|77%
|Graphics test
|13 FPS
|45 FPS
|Score
|2287
|7612
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1280 и A14 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 3.1 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2400 МГц
|3100 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.5-A
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|11.8 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68
|Apple GPU
|Архитектура
|Valhall 2
|-
|Частота GPU
|1000 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|4
|4
|Шейдерных блоков
|48
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|-
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|-
|До 42.7 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 6 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2732 x 2048
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2022 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|S5E8825
|APL1W01
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1280
|-
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