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Exynos 1280 против A14 Bionic

Exynos 1280
VS
A14 Bionic
Exynos 1280
A14 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 1280 (Mali-G68) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A14 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1280
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 1 год и 6 месяцев позже
Преимущества Apple A14 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 67%) баллов в AnTuTu 9 – 724K vs 434K
  • На 29% выше частота процессора (3100 против 2400 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1280
vs
A14 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1280
434723
A14 Bionic +67%
724750
CPU 122472 185695
GPU 121866 285023
Memory 75491 118389
UX 113308 131689
Total score 434723 724750
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 1280
744
A14 Bionic +116%
1606
Multi-Core Score
Exynos 1280
1879
A14 Bionic +120%
4136
Image compression - 174.85 Mpixels/s
Face detection - 33.7 images/s
Speech recognition - 95.65 words/s
Machine learning - 95.8 images/s
Camera shooting - 38.45 images/s
HTML 5 - 4.59 Mnodes/s
SQLite - 1060 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 1280
2287
A14 Bionic +233%
7612
Stability 99% 77%
Graphics test 13 FPS 45 FPS
Score 2287 7612

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1280 и A14 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.1 ГГц – Firestorm
4x 1.8 ГГц – Icestorm
Количество ядер 8 6
Частота 2400 МГц 3100 МГц
Набор инструкций - ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 5 нм 5 нм
Количество транзисторов - 11.8 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 Apple GPU
Архитектура Valhall 2 -
Частота GPU 1000 МГц -
Вычислительных блоков 4 4
Шейдерных блоков 48 -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц -
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность - До 42.7 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 6 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2732 x 2048
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 200 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2022 года Сентябрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели S5E8825 APL1W01
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1280 -

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Комментарии

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