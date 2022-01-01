Exynos 1280 против A15 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 1280 (Mali-G68) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
48
99
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
39
97
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
96
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
55
98
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1280
- Имеет на 2 ядра больше
- Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
Преимущества Apple A15 Bionic
- Набирает существенно больше (на 84%) баллов в AnTuTu 9 – 800K vs 434K
- На 34% выше частота процессора (3223 против 2400 МГц)
- Выше частота графического ускорителя (на 20%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|122472
|216602
|GPU
|121866
|336667
|Memory
|75491
|112950
|UX
|113308
|131916
|Total score
|434723
|800353
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
GeekBench 5
Single-Core Score
744
A15 Bionic +135%
1746
Multi-Core Score
1879
A15 Bionic +151%
4723
3DMark
|Stability
|99%
|82%
|Graphics test
|13 FPS
|57 FPS
|Score
|2287
|9524
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1280 и A15 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2400 МГц
|3223 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.5-A
|Кэш L2
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68
|Apple GPU
|Архитектура
|Valhall 2
|-
|Частота GPU
|1000 МГц
|1200 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|5
|Шейдерных блоков
|48
|640
|Версия Vulcan
|1.1
|-
|Версия OpenCL
|2.0
|-
|Версия DirectX
|12
|-
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|4266 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|-
|Пропускная способность
|-
|До 42.7 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|-
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2022 года
|Сентябрь 2021 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|S5E8825
|APL1W07
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1280
|-
Опрос
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