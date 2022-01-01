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Exynos 1280 против A15 Bionic

Exynos 1280
VS
A15 Bionic
Exynos 1280
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 1280 (Mali-G68) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1280
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Набирает существенно больше (на 84%) баллов в AnTuTu 9 – 800K vs 434K
  • На 34% выше частота процессора (3223 против 2400 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 20%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1280
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1280
434723
A15 Bionic +84%
800353
CPU 122472 216602
GPU 121866 336667
Memory 75491 112950
UX 113308 131916
Total score 434723 800353
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 1280
744
A15 Bionic +135%
1746
Multi-Core Score
Exynos 1280
1879
A15 Bionic +151%
4723

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 1280
2287
A15 Bionic +316%
9524
Stability 99% 82%
Graphics test 13 FPS 57 FPS
Score 2287 9524

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1280 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.223 ГГц – Avalanche
4x 1.82 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2400 МГц 3223 МГц
Набор инструкций - ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 5 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 Apple GPU
Архитектура Valhall 2 -
Частота GPU 1000 МГц 1200 МГц
Вычислительных блоков 4 5
Шейдерных блоков 48 640
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 4266 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность - До 42.7 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 2.2 NVMe
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП -
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 200 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Март 2022 года Сентябрь 2021 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели S5E8825 APL1W07
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1280 -

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