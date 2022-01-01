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Exynos 1280 против Dimensity 1300

Exynos 1280
VS
Dimensity 1300
Exynos 1280
Dimensity 1300

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1280 (с графикой Mali-G68) и MediaTek Dimensity 1300 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1280
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Преимущества MediaTek Dimensity 1300
  • Набирает существенно больше (на 64%) баллов в AnTuTu 9 – 665K vs 406K
  • На 25% выше частота процессора (3000 против 2400 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1280
vs
Dimensity 1300

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1280
406403
Dimensity 1300 +64%
665799
CPU 116214 175579
GPU 116279 245229
Memory 75097 114842
UX 100757 131394
Total score 406403 665799
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 1280
1876
Dimensity 1300 +69%
3178

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 1280
2287
Dimensity 1300 +101%
4605
Stability 99% 99%
Graphics test 13 FPS 27 FPS
Score 2287 4605

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1280 и Dimensity 1300

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 3 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 3000 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Кэш L1 - 32 КБ
Кэш L2 - 320 КБ
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 5 нм 6 нм
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 Mali-G77 MC9
Архитектура Valhall 2 Valhall
Частота GPU 1000 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 4 9
Шейдерных блоков 48 144
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 4266 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 200 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2022 года Март 2022 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели S5E8825 MT6893Z
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1280 Сайт MediaTek Dimensity 1300

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