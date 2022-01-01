Exynos 1280 против Dimensity 700 VS Exynos 1280 Dimensity 700 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1280 (с графикой Mali-G68) и MediaTek Dimensity 700 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Samsung Exynos 1280 Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)

Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже

На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)

Выше частота графического ускорителя (на 5%)

Набирает больше (на 14%) баллов в AnTuTu 9 – 383K vs 336K

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Exynos 1280 +14% 383565 Dimensity 700 336882 CPU 97691 100781 GPU 125329 79672 Memory 75554 64767 UX 84878 91508 Total score 383565 336882

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Exynos 1280 +29% 732 Dimensity 700 568 Multi-Core Score Exynos 1280 +9% 1894 Dimensity 700 1744 Image compression - 101.85 Mpixels/s Face detection - 15 images/s Speech recognition - 32.9 words/s Machine learning - 27.9 images/s Camera shooting - 14.55 images/s HTML 5 - 2.1 Mnodes/s SQLite - 543.4 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Exynos 1280 н/д Dimensity 700 1101 Stability - 99% Graphics test - 6 FPS Score - 1101

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 51 FPS

[Low] Call of Duty: Mobile - 37 FPS

[Medium] Fortnite - 25 FPS

[Low] Shadowgun Legends - 59 FPS

[Low] World of Tanks Blitz - 52 FPS

[Ultra] Genshin Impact - 34 FPS

[Low] Mobile Legends: Bang Bang - 56 FPS

[Ultra] Смартфон - Xiaomi Poco M3 Pro

1080 x 2400 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Exynos 1280 и Dimensity 700

Центральный процессор Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78

6x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.2 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 2400 МГц 2200 МГц Набор инструкций - ARMv8.2-A Техпроцесс 5 нм 7 нм TDP - 10 Вт

Графический ускоритель GPU Mali-G68 Mali-G57 MC2 Архитектура Valhall 2 Valhall Частота GPU 1000 МГц 950 МГц Вычислительных блоков 4 2 Шейдерных блоков 48 32 FLOPS - 243 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит Пропускная способность - До 17.07 Гбит/сек Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Да Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2 Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры - 1x 64МП, 2x 16МП Запись видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS Воспроизведение видео 4K при 60FPS 2K при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9 Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети Поддержка 4G - LTE Cat. 18 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с Скорость загрузки - До 211 Мбит/с Wi-Fi 6 5 Bluetooth 5.2 5.1 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Март 2022 года Ноябрь 2020 года Класс Средний класс Средний класс Номер модели S5E8825 MT6833V/ZA Официальный сайт - Сайт MediaTek Dimensity 700