Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 1280 vs Dimensity 720 – что лучше?

Exynos 1280 против Dimensity 720

Exynos 1280
VS
Dimensity 720
Exynos 1280
Dimensity 720

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1280 (с графикой Mali-G68) и MediaTek Dimensity 720 (Mali-G57 MC3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1280
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Набирает больше (на 25%) баллов в AnTuTu 9 – 434K vs 346K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже
  • На 20% выше частота процессора (2400 против 2000 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 18%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1280
vs
Dimensity 720

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1280 +25%
434723
Dimensity 720
346484
CPU 122472 99354
GPU 121866 84632
Memory 75491 62616
UX 113308 99156
Total score 434723 346484
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 1280 +41%
744
Dimensity 720
528
Multi-Core Score
Exynos 1280 +9%
1879
Dimensity 720
1721
Image compression - 98.25 Mpixels/s
Face detection - 14.65 images/s
Speech recognition - 31.95 words/s
Machine learning - 27.45 images/s
Camera shooting - 14.85 images/s
HTML 5 - 2 Mnodes/s
SQLite - 513 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 1280 +87%
2287
Dimensity 720
1222
Stability 99% 97%
Graphics test 13 FPS 7 FPS
Score 2287 1222

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 41 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 43 FPS
[High]
Fortnite - 26 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 49 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 52 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 30 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 30 FPS
[Ultra]
Смартфон - Realme V3
720 x 1600
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1280 и Dimensity 720

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2000 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Техпроцесс 5 нм 7 нм
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 Mali-G57 MC3
Архитектура Valhall 2 Valhall
Частота GPU 1000 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 4 3
Шейдерных блоков 48 48
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17.07 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП 1x 64МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Март 2022 года Июль 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели S5E8825 MT6853V
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1280 Сайт MediaTek Dimensity 720

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
11 (78.6%)
3 (21.4%)
Всего проголосовало: 14

Сравнения с конкурентами

1. Snapdragon 888 против Exynos 1280
2. Snapdragon 865 против Exynos 1280
3. Snapdragon 720G против Exynos 1280
4. Dimensity 1200 против Exynos 1280
5. Exynos 1080 против Exynos 1280
6. Snapdragon 720G против Dimensity 720
7. Snapdragon 750G против Dimensity 720
▶️ Сравнить другие SoC

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Dimensity 720 с Exynos 1280, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные чипы
Процессоры