Exynos 1280 против Helio G90T
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1280 (с графикой Mali-G68) и MediaTek Helio G90T (Mali-G76 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
48
36
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
39
30
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
62
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
55
42
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1280
- Меньший размер транзистора (5 против 12 нанометров)
- Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
- Выше частота графического ускорителя (на 25%)
- Набирает больше (на 31%) баллов в AnTuTu 9 – 434K vs 332K
- На 17% выше частота процессора (2400 против 2050 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|122472
|96604
|GPU
|121866
|86503
|Memory
|75491
|60011
|UX
|113308
|87565
|Total score
|434723
|332251
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 1280 +50%
744
496
Multi-Core Score
Exynos 1280 +16%
1879
1626
|Image compression
|-
|96.4 Mpixels/s
|Face detection
|-
|14 images/s
|Speech recognition
|-
|30.8 words/s
|Machine learning
|-
|26.1 images/s
|Camera shooting
|-
|13.1 images/s
|HTML 5
|-
|1.89 Mnodes/s
|SQLite
|-
|499.9 Krows/s
3DMark
|Stability
|99%
|96%
|Graphics test
|13 FPS
|7 FPS
|Score
|2287
|1315
Игры
|PUBG Mobile
|-
|52 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|41 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|29 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|46 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|27 FPS
[Medium]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|55 FPS
[High]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Redmi Note 8 Pro
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1280 и Helio G90T
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|5 нм
|12 нм
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68
|Mali-G76 MC4
|Архитектура
|Valhall 2
|Bifrost
|Частота GPU
|1000 МГц
|800 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|4
|Шейдерных блоков
|48
|64
|FLOPS
|-
|184 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2022 года
|Июль 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|S5E8825
|MT6785V/CC
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1280
|Сайт MediaTek Helio G90T
Опрос
7 (77.8%)
2 (22.2%)
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