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Exynos 1280 против Helio G90T

Exynos 1280
VS
Helio G90T
Exynos 1280
Helio G90T

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1280 (с графикой Mali-G68) и MediaTek Helio G90T (Mali-G76 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1280
  • Меньший размер транзистора (5 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 8 месяцев позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)
  • Набирает больше (на 31%) баллов в AnTuTu 9 – 434K vs 332K
  • На 17% выше частота процессора (2400 против 2050 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1280
vs
Helio G90T

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1280 +31%
434723
Helio G90T
332251
CPU 122472 96604
GPU 121866 86503
Memory 75491 60011
UX 113308 87565
Total score 434723 332251
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 1280 +50%
744
Helio G90T
496
Multi-Core Score
Exynos 1280 +16%
1879
Helio G90T
1626
Image compression - 96.4 Mpixels/s
Face detection - 14 images/s
Speech recognition - 30.8 words/s
Machine learning - 26.1 images/s
Camera shooting - 13.1 images/s
HTML 5 - 1.89 Mnodes/s
SQLite - 499.9 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 1280 +74%
2287
Helio G90T
1315
Stability 99% 96%
Graphics test 13 FPS 7 FPS
Score 2287 1315

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 52 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 41 FPS
[Ultra]
Fortnite - 29 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 46 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 27 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 55 FPS
[High]
Смартфон - Xiaomi Redmi Note 8 Pro
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1280 и Helio G90T

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2050 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Техпроцесс 5 нм 12 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 Mali-G76 MC4
Архитектура Valhall 2 Bifrost
Частота GPU 1000 МГц 800 МГц
Вычислительных блоков 4 4
Шейдерных блоков 48 64
FLOPS - 184 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Объем До 8 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 600 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2022 года Июль 2019 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели S5E8825 MT6785V/CC
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1280 Сайт MediaTek Helio G90T

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