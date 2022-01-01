Exynos 1280 против Helio G95 VS Exynos 1280 Helio G95 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1280 (с графикой Mali-G68) и MediaTek Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Samsung Exynos 1280 Меньший размер транзистора (5 против 12 нанометров)

Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже

На 17% выше частота процессора (2400 против 2050 МГц)

Выше частота графического ускорителя (на 11%)

Набирает больше (на 12%) баллов в AnTuTu 9 – 383K vs 342K

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Exynos 1280 +12% 383565 Helio G95 342512 CPU 97691 99682 GPU 125329 91379 Memory 75554 57709 UX 84878 91472 Total score 383565 342512

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Exynos 1280 +41% 732 Helio G95 519 Multi-Core Score Exynos 1280 +17% 1894 Helio G95 1618 Image compression - 98 Mpixels/s Face detection - 14.4 images/s Speech recognition - 30.5 words/s Machine learning - 26.4 images/s Camera shooting - 13.7 images/s HTML 5 - 1.93 Mnodes/s SQLite - 500.3 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Exynos 1280 н/д Helio G95 1478 Stability - 91% Graphics test - 8 FPS Score - 1478

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 51 FPS

[Low] Call of Duty: Mobile - 38 FPS

[Ultra] Fortnite - 27 FPS

[Low] Shadowgun Legends - 57 FPS

[Low] World of Tanks Blitz - 48 FPS

[High] Genshin Impact - 27 FPS

[Low] Mobile Legends: Bang Bang - 52 FPS

[Ultra] Смартфон - Realme 7

1080 x 2400 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Exynos 1280 и Helio G95

Центральный процессор Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78

6x 2 ГГц – Cortex-A55 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76

6x 2 ГГц – Cortex-A55 Количество ядер 8 8 Частота 2400 МГц 2050 МГц Набор инструкций - ARMv8.2-A Техпроцесс 5 нм 12 нм TDP - 5 Вт

Графический ускоритель GPU Mali-G68 Mali-G76 3EEMC4 Архитектура Valhall 2 Bifrost Частота GPU 1000 МГц 900 МГц Вычислительных блоков 4 4 Шейдерных блоков 48 64 FLOPS - 195.8 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит Объем До 8 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Da Vinci Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.1 Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080 Макс. разрешение фотокамеры - 1x 64МП, 2x 24МП Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9 Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Поддержка 4G - LTE Cat. 12 Поддержка 5G Да Нет Скорость скачивания - До 600 Мбит/с Скорость загрузки - До 150 Мбит/с Wi-Fi 6 5 Bluetooth 5.2 5.0 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация Дата анонса Март 2022 года Сентябрь 2020 года Класс Средний класс Средний класс Номер модели S5E8825 MT6785V/CD Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio G95