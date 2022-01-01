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Exynos 1280 против Helio G95

Exynos 1280
VS
Helio G95
Exynos 1280
Helio G95

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1280 (с графикой Mali-G68) и MediaTek Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1280
  • Меньший размер транзистора (5 против 12 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • На 17% выше частота процессора (2400 против 2050 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 11%)
  • Набирает больше (на 12%) баллов в AnTuTu 9 – 383K vs 342K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1280
vs
Helio G95

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1280 +12%
383565
Helio G95
342512
CPU 97691 99682
GPU 125329 91379
Memory 75554 57709
UX 84878 91472
Total score 383565 342512
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 1280 +41%
732
Helio G95
519
Multi-Core Score
Exynos 1280 +17%
1894
Helio G95
1618
Image compression - 98 Mpixels/s
Face detection - 14.4 images/s
Speech recognition - 30.5 words/s
Machine learning - 26.4 images/s
Camera shooting - 13.7 images/s
HTML 5 - 1.93 Mnodes/s
SQLite - 500.3 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 1280
н/д
Helio G95
1478
Stability - 91%
Graphics test - 8 FPS
Score - 1478

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 51 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 38 FPS
[Ultra]
Fortnite - 27 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 57 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 48 FPS
[High]
Genshin Impact - 27 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 52 FPS
[Ultra]
Смартфон - Realme 7
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1280 и Helio G95

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2050 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Техпроцесс 5 нм 12 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 Mali-G76 3EEMC4
Архитектура Valhall 2 Bifrost
Частота GPU 1000 МГц 900 МГц
Вычислительных блоков 4 4
Шейдерных блоков 48 64
FLOPS - 195.8 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 2750 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Объем До 8 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Da Vinci
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры - 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2022 года Сентябрь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели S5E8825 MT6785V/CD
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio G95

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