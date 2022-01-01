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Exynos 1280 против Snapdragon 835

Exynos 1280
VS
Snapdragon 835
Exynos 1280
Snapdragon 835

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1280 (с графикой Mali-G68) и Qualcomm Snapdragon 835 (Adreno 540). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1280
  • Более новый - выпущен на 5 лет и 5 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 41%)
  • Набирает больше (на 37%) баллов в AnTuTu 9 – 434K vs 317K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1280
vs
Snapdragon 835

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1280 +37%
434723
Snapdragon 835
317144
CPU 122472 83653
GPU 121866 105099
Memory 75491 50470
UX 113308 75535
Total score 434723 317144
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 1280 +8%
1879
Snapdragon 835
1732
Image compression - 95.3 Mpixels/s
Face detection - 13.3 images/s
Speech recognition - 31.5 words/s
Machine learning - 24.1 images/s
Camera shooting - 14.5 images/s
HTML 5 - 1.99 Mnodes/s
SQLite - 534.8 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 1280 +102%
2287
Snapdragon 835
1130
Stability 99% -
Graphics test 13 FPS 6 FPS
Score 2287 1130

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1280 и Snapdragon 835

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2450 МГц
Набор инструкций - ARMv8-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.
TDP - 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 Adreno 540
Архитектура Valhall 2 Adreno 500
Частота GPU 1000 МГц 710 МГц
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков 48 256
FLOPS - 558 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR4X LPDDR4X
Частота памяти 2133 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность - До 29.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 682
Тип накопителя UFS 2.2 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП 1x 32МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X16 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 16
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 200 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Март 2022 года Ноябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели S5E8825 MSM8998
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1280 Сайт Qualcomm Snapdragon 835

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