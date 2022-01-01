Exynos 1280 против Snapdragon 835
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1280 (с графикой Mali-G68) и Qualcomm Snapdragon 835 (Adreno 540). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
48
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
39
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
55
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1280
- Более новый - выпущен на 5 лет и 5 месяцев позже
- Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
- Выше частота графического ускорителя (на 41%)
- Набирает больше (на 37%) баллов в AnTuTu 9 – 434K vs 317K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 835
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|122472
|83653
|GPU
|121866
|105099
|Memory
|75491
|50470
|UX
|113308
|75535
|Total score
|434723
|317144
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 1280 +91%
744
390
Multi-Core Score
Exynos 1280 +8%
1879
1732
|Image compression
|-
|95.3 Mpixels/s
|Face detection
|-
|13.3 images/s
|Speech recognition
|-
|31.5 words/s
|Machine learning
|-
|24.1 images/s
|Camera shooting
|-
|14.5 images/s
|HTML 5
|-
|1.99 Mnodes/s
|SQLite
|-
|534.8 Krows/s
3DMark
|Stability
|99%
|-
|Graphics test
|13 FPS
|6 FPS
|Score
|2287
|1130
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1280 и Snapdragon 835
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2450 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|128 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|3 млрд.
|TDP
|-
|9 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68
|Adreno 540
|Архитектура
|Valhall 2
|Adreno 500
|Частота GPU
|1000 МГц
|710 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|2
|Шейдерных блоков
|48
|256
|FLOPS
|-
|558 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR4X
|LPDDR4X
|Частота памяти
|2133 МГц
|1866 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 29.8 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 682
|Тип накопителя
|UFS 2.2
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП
|1x 32МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X16 LTE
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 16
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|До 1000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 200 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2022 года
|Ноябрь 2016 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|S5E8825
|MSM8998
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1280
|Сайт Qualcomm Snapdragon 835
Опрос
15 (78.9%)
4 (21.1%)
Всего проголосовало: 19