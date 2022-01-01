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Exynos 1280 против Snapdragon 865

Exynos 1280
VS
Snapdragon 865
Exynos 1280
Snapdragon 865

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1280 (с графикой Mali-G68) и Qualcomm Snapdragon 865 (Adreno 650). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1280
  • Выше частота графического ускорителя (на 70%)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • Набирает существенно больше (на 70%) баллов в AnTuTu 9 – 651K vs 383K
  • На 18% выше частота процессора (2840 против 2400 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1280
vs
Snapdragon 865

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1280
383565
Snapdragon 865 +70%
651721
CPU 97691 181605
GPU 125329 217457
Memory 75554 109220
UX 84878 141147
Total score 383565 651721
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 1280
1894
Snapdragon 865 +83%
3469
Image compression - 164.1 Mpixels/s
Face detection - 26.1 images/s
Speech recognition - 49.6 words/s
Machine learning - 50 images/s
Camera shooting - 29.5 images/s
HTML 5 - 3.25 Mnodes/s
SQLite - 880 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 26 FPS
Score - 4370

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 60 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 61 FPS
[Ultra]
Fortnite - 30 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 60 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 60 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 59 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Mi 10 Pro
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1280 и Snapdragon 865

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2840 МГц
Набор инструкций - ARMv8.2-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов - 10.3 млрд.
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 Adreno 650
Архитектура Valhall 2 Adreno 600
Частота GPU 1000 МГц 587 МГц
Вычислительных блоков 4 2
Шейдерных блоков 48 512
FLOPS - 1228 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 698
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры - 1x 200МП, 2x 25МП
Запись видео 4K при 60FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X55
Поддержка 4G - LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 2000 Мбит/с
Скорость загрузки - До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Март 2022 года Декабрь 2019 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели S5E8825 SM8250-AB
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 865

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