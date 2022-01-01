Exynos 1280 против Snapdragon 865
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1280 (с графикой Mali-G68) и Qualcomm Snapdragon 865 (Adreno 650). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
48
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
39
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
55
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1280
- Выше частота графического ускорителя (на 70%)
- Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 865
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
- Набирает существенно больше (на 70%) баллов в AnTuTu 9 – 651K vs 383K
- На 18% выше частота процессора (2840 против 2400 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|97691
|181605
|GPU
|125329
|217457
|Memory
|75554
|109220
|UX
|84878
|141147
|Total score
|383565
|651721
GeekBench 5
Single-Core Score
732
Snapdragon 865 +28%
937
Multi-Core Score
1894
Snapdragon 865 +83%
3469
|Image compression
|-
|164.1 Mpixels/s
|Face detection
|-
|26.1 images/s
|Speech recognition
|-
|49.6 words/s
|Machine learning
|-
|50 images/s
|Camera shooting
|-
|29.5 images/s
|HTML 5
|-
|3.25 Mnodes/s
|SQLite
|-
|880 Krows/s
3DMark
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|26 FPS
|Score
|-
|4370
Игры
|PUBG Mobile
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|61 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|30 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|59 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Mi 10 Pro
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1280 и Snapdragon 865
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2840 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.2-A
|Кэш L1
|-
|128 КБ
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|10.3 млрд.
|TDP
|-
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68
|Adreno 650
|Архитектура
|Valhall 2
|Adreno 600
|Частота GPU
|1000 МГц
|587 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|2
|Шейдерных блоков
|48
|512
|FLOPS
|-
|1228 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 698
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.0, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|-
|1x 200МП, 2x 25МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X55
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 2000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2022 года
|Декабрь 2019 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|S5E8825
|SM8250-AB
|Официальный сайт
|-
|Сайт Qualcomm Snapdragon 865
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