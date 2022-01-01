Exynos 1280 против Snapdragon 865 VS Exynos 1280 Snapdragon 865 Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1280 (с графикой Mali-G68) и Qualcomm Snapdragon 865 (Adreno 650). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.

Основные отличия Список главных плюсов каждого из процессоров Преимущества Samsung Exynos 1280 Выше частота графического ускорителя (на 70%)

Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже

Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров) Преимущества Qualcomm Snapdragon 865 Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Набирает существенно больше (на 70%) баллов в AnTuTu 9 – 651K vs 383K

На 18% выше частота процессора (2840 против 2400 МГц)

Тесты в бенчмарках Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других

AnTuTu 9 AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы Exynos 1280 383565 Snapdragon 865 +70% 651721 CPU 97691 181605 GPU 125329 217457 Memory 75554 109220 UX 84878 141147 Total score 383565 651721

GeekBench 5 GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU Single-Core Score Exynos 1280 732 Snapdragon 865 +28% 937 Multi-Core Score Exynos 1280 1894 Snapdragon 865 +83% 3469 Image compression - 164.1 Mpixels/s Face detection - 26.1 images/s Speech recognition - 49.6 words/s Machine learning - 50 images/s Camera shooting - 29.5 images/s HTML 5 - 3.25 Mnodes/s SQLite - 880 Krows/s

3DMark Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal). 3DMark Wild Life Performance Exynos 1280 н/д Snapdragon 865 4370 Stability - 99% Graphics test - 26 FPS Score - 4370

Игры Средний FPS и настройки графики в мобильных играх PUBG Mobile - 60 FPS

[Ultra] Call of Duty: Mobile - 61 FPS

[Ultra] Fortnite - 30 FPS

[Ultra] World of Tanks Blitz - 60 FPS

[Ultra] Genshin Impact - 60 FPS

[Ultra] Mobile Legends: Bang Bang - 59 FPS

[Ultra] Смартфон - Xiaomi Mi 10 Pro

1080 x 2340 FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики Сравнительная таблица характеристик Exynos 1280 и Snapdragon 865

Центральный процессор Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78

6x 2 ГГц – Cortex-A55 1x 2.84 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)

3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)

4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55) Количество ядер 8 8 Частота 2400 МГц 2840 МГц Набор инструкций - ARMv8.2-A Кэш L1 - 128 КБ Кэш L2 - 1 МБ Кэш L3 - 4 МБ Техпроцесс 5 нм 7 нм Количество транзисторов - 10.3 млрд. TDP - 10 Вт

Графический ускоритель GPU Mali-G68 Adreno 650 Архитектура Valhall 2 Adreno 600 Частота GPU 1000 МГц 587 МГц Вычислительных блоков 4 2 Шейдерных блоков 48 512 FLOPS - 1228 Гфлопс Версия Vulcan 1.1 1.1 Версия OpenCL 2.0 2.0 Версия DirectX 12 12

Оперативная память Тип памяти LPDDR5 LPDDR5 Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP) Нейронный процессор Да Hexagon 698 Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0, UFS 3.1 Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 3840 x 2160 Макс. разрешение фотокамеры - 1x 200МП, 2x 25МП Запись видео 4K при 60FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS Воспроизведение видео 4K при 60FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9 Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети Модем - X55 Поддержка 4G - LTE Cat. 24 Поддержка 5G Да Да Скорость скачивания - До 2000 Мбит/с Скорость загрузки - До 316 Мбит/с Wi-Fi 6 6 Bluetooth 5.2 5.1 Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация Дата анонса Март 2022 года Декабрь 2019 года Класс Средний класс Флагман Номер модели S5E8825 SM8250-AB Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 865