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Exynos 1280 против Exynos 1080

Exynos 1280
VS
Exynos 1080
Exynos 1280
Exynos 1080

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1280 (с графикой Mali-G68) и Exynos 1080 (Mali-G78 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1280
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
Преимущества Samsung Exynos 1080
  • Набирает существенно больше (на 85%) баллов в AnTuTu 9 – 708K vs 383K
  • На 17% выше частота процессора (2800 против 2400 МГц)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1280
vs
Exynos 1080

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1280
383565
Exynos 1080 +85%
708433
CPU 97691 181167
GPU 125329 256274
Memory 75554 125393
UX 84878 141818
Total score 383565 708433
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 1280
732
Exynos 1080 +15%
841
Multi-Core Score
Exynos 1280
1894
Exynos 1080 +55%
2929
Image compression - 153.1 Mpixels/s
Face detection - 30 images/s
Speech recognition - 53.1 words/s
Machine learning - 53.7 images/s
Camera shooting - 25.9 images/s
HTML 5 - 3.53 Mnodes/s
SQLite - 875.8 Krows/s

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1280 и Exynos 1080

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2800 МГц
Набор инструкций - ARMv8.3-A
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 5 нм 5 нм
TDP - 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 Mali-G78 MP10
Архитектура Valhall 2 Valhall 2
Частота GPU 1000 МГц 800 МГц
Вычислительных блоков 4 10
Шейдерных блоков 48 160
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 2750 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 44 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Processor
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры - 1x 200МП, 2x 32МП
Запись видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 4K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Март 2022 года Ноябрь 2020 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели S5E8825 S5E9815
Официальный сайт - Сайт Samsung Exynos 1080

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