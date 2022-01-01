Exynos 1280 против Exynos 1080
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1280 (с графикой Mali-G68) и Exynos 1080 (Mali-G78 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
48
72
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
39
77
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
55
78
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1280
- Выше частота графического ускорителя (на 25%)
- Более новый - выпущен на 1 год и 4 месяца позже
Преимущества Samsung Exynos 1080
- Набирает существенно больше (на 85%) баллов в AnTuTu 9 – 708K vs 383K
- На 17% выше частота процессора (2800 против 2400 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|97691
|181167
|GPU
|125329
|256274
|Memory
|75554
|125393
|UX
|84878
|141818
|Total score
|383565
|708433
GeekBench 5
Single-Core Score
732
Exynos 1080 +15%
841
Multi-Core Score
1894
Exynos 1080 +55%
2929
|Image compression
|-
|153.1 Mpixels/s
|Face detection
|-
|30 images/s
|Speech recognition
|-
|53.1 words/s
|Machine learning
|-
|53.7 images/s
|Camera shooting
|-
|25.9 images/s
|HTML 5
|-
|3.53 Mnodes/s
|SQLite
|-
|875.8 Krows/s
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1280 и Exynos 1080
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2800 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv8.3-A
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|5 нм
|TDP
|-
|9 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68
|Mali-G78 MP10
|Архитектура
|Valhall 2
|Valhall 2
|Частота GPU
|1000 МГц
|800 МГц
|Вычислительных блоков
|4
|10
|Шейдерных блоков
|48
|160
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|2750 МГц
|2750 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 44 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Neural Processor
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|-
|1x 200МП, 2x 32МП
|Запись видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 60FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Март 2022 года
|Ноябрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|S5E8825
|S5E9815
|Официальный сайт
|-
|Сайт Samsung Exynos 1080
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