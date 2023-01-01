Exynos 1330 против Dimensity 700
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1330 (с графикой Mali G68 MP2) и MediaTek Dimensity 700 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
49
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
26
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
51
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1330
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
- Набирает больше (на 22%) баллов в AnTuTu 9 – 417K vs 340K
- На 9% выше частота процессора (2400 против 2200 МГц)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|135870
|97246
|GPU
|84351
|82206
|Memory
|79123
|70281
|UX
|116666
|88538
|Total score
|417439
|340998
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 1330 +32%
747
564
Multi-Core Score
Exynos 1330 +44%
2511
1738
|Image compression
|-
|102.6 Mpixels/s
|Face detection
|-
|15 images/s
|Speech recognition
|-
|30.8 words/s
|Machine learning
|-
|27.1 images/s
|Camera shooting
|-
|14.4 images/s
|HTML 5
|-
|2.1 Mnodes/s
|SQLite
|-
|543.4 Krows/s
3DMark
|Stability
|-
|98%
|Graphics test
|-
|6 FPS
|Score
|-
|1102
Игры
|PUBG Mobile
|-
|51 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|37 FPS
[Medium]
|Fortnite
|-
|25 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|59 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|52 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|34 FPS
[Low]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|56 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Poco M3 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1330 и Dimensity 700
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.2 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2200 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|TDP
|-
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G68 MP2
|Mali-G57 MC2
|Архитектура
|Valhal 2
|Valhall
|Частота GPU
|-
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|-
|32
|FLOPS
|-
|243 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 17.07 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 2.2, UFS 3.1
|UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 64МП, 2x 16МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|2K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2550 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|До 211 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2023 года
|Ноябрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Средний класс
|Номер модели
|S5E8535
|MT6833V/ZA
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1330
|Сайт MediaTek Dimensity 700
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