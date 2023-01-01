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Exynos 1330 против Dimensity 7200

Exynos 1330
VS
Dimensity 7200
Exynos 1330
Dimensity 7200

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1330 (с графикой Mali G68 MP2) и MediaTek Dimensity 7200 (Mali-G610 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 7200
  • Набирает существенно больше (на 49%) баллов в AnTuTu 9 – 612K vs 412K
  • Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
  • На 17% выше частота процессора (2800 против 2400 МГц)
  • Выше частота графического ускорителя (на 19%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1330
vs
Dimensity 7200

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1330
412202
Dimensity 7200 +49%
612165
CPU 135870 155165
GPU 84351 197878
Memory 79123 117814
UX 116666 144422
Total score 412202 612165
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 1330 +9%
2485
Dimensity 7200
2281

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1330 и Dimensity 7200

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.8 ГГц – Cortex-A715
6x 2 ГГц – Cortex-A510
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv9-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 5 нм 4 нм
TDP 7 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G68 MP2 Mali-G610 MC4
Архитектура Valhal 2 Valhall 2
Частота GPU 950 МГц 1130 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков 24 -
FLOPS 240 Гфлопс -
Версия Vulcan 1.1 1.2
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 51.2 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ -

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да MediaTek APU 650
Тип накопителя UFS 2.2, UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 1920 x 1200
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 200МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 21
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 4700 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с -
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Февраль 2023 года Февраль 2023 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели S5E8535 MT6886
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1330 Сайт MediaTek Dimensity 7200

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