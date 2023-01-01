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Exynos 1330 против Dimensity 810

Exynos 1330
VS
Dimensity 810
Exynos 1330
Dimensity 810

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1330 (с графикой Mali G68 MP2) и MediaTek Dimensity 810 (Mali-G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1330
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Выше частота графического ускорителя (на 12%)
  • Набирает немного больше (на 7%) баллов в AnTuTu 9 – 420K vs 393K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1330
vs
Dimensity 810

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1330 +7%
420095
Dimensity 810
393494
CPU 135870 111534
GPU 84351 91947
Memory 79123 77365
UX 116666 111978
Total score 420095 393494
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 1330 +18%
744
Dimensity 810
629
Multi-Core Score
Exynos 1330 +32%
2515
Dimensity 810
1908

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 97%
Graphics test - 7 FPS
Score - 1296

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 77 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 42 FPS
[High]
Fortnite - 26 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 74 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 56 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 37 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 59 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Poco M4 Pro 5G
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1330 и Dimensity 810

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 5 нм 6 нм
Количество транзисторов - 12 млрд.
TDP 7 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G68 MP2 Mali-G57 MC2
Архитектура Valhal 2 Valhall
Частота GPU 950 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 24 32
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17.07 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2, UFS 3.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 64МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 2K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 2770 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 1250 Мбит/с
Wi-Fi 5 5
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Февраль 2023 года Август 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели S5E8535 MT6833V
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1330 Сайт MediaTek Dimensity 810

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