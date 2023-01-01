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Exynos 1330 против Dimensity 920

Exynos 1330
VS
Dimensity 920
Exynos 1330
Dimensity 920

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1330 (с графикой Mali G68 MP2) и MediaTek Dimensity 920 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1330
  • Более новый - выпущен на 1 год и 7 месяцев позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
Преимущества MediaTek Dimensity 920
  • Набирает больше (на 21%) баллов в AnTuTu 9 – 505K vs 417K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1330
vs
Dimensity 920

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1330
417439
Dimensity 920 +21%
505859
CPU 135870 137440
GPU 84351 139027
Memory 79123 96443
UX 116666 128980
Total score 417439 505859
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 1330 +9%
2511
Dimensity 920
2294

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 13 FPS
Score - 2296

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 64 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 59 FPS
[High]
Fortnite - 27 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 68 FPS
[Medium]
World of Tanks Blitz - 59 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 46 FPS
[Medium]
Mobile Legends: Bang Bang - 53 FPS
[Ultra]
Смартфон - Oppo Realme 9 Pro Plus
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1330 и Dimensity 920

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.2-A
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 5 нм 6 нм
Количество транзисторов - 12 млрд.
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G68 MP2 Mali-G68 MC4
Архитектура Valhal 2 Valhall 2
Частота GPU - 950 МГц
Вычислительных блоков 2 4
Шейдерных блоков - 64
FLOPS - 684 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 2.2, UFS 3.1 UFS 2.1, UFS 2.2, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Февраль 2023 года Август 2021 года
Класс Средний класс Средний класс
Номер модели S5E8535 MT6877T
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1330 Сайт MediaTek Dimensity 920

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