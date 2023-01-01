Exynos 1330 против Snapdragon 855
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1330 (с графикой Mali G68 MP2) и Qualcomm Snapdragon 855 (Adreno 640). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
47
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
26
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
50
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1330
- Более новый - выпущен на 4 года и 3 месяца позже
- Выше частота графического ускорителя (на 62%)
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
- Показывает в 3.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- На 18% выше частота процессора (2840 против 2400 МГц)
- Набирает больше (на 24%) баллов в AnTuTu 9 – 520K vs 419K
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|135870
|141111
|GPU
|84351
|184880
|Memory
|79123
|76857
|UX
|116666
|115836
|Total score
|419571
|520635
GeekBench 5
Single-Core Score
746
743
Multi-Core Score
2509
Snapdragon 855 +5%
2623
|Image compression
|-
|153.4 Mpixels/s
|Face detection
|-
|21 images/s
|Speech recognition
|-
|45.7 words/s
|Machine learning
|-
|48 images/s
|Camera shooting
|-
|26.2 images/s
|HTML 5
|-
|1.44 Mnodes/s
|SQLite
|-
|846.9 Krows/s
3DMark
|Stability
|-
|92%
|Graphics test
|-
|18 FPS
|Score
|-
|3094
Игры
|PUBG Mobile
|-
|58 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|56 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|28 FPS
[Ultra]
|Shadowgun Legends
|-
|51 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|-
|59 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|57 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Mi 9T Pro
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1330 и Snapdragon 855
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2840 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.1-A
|Кэш L1
|-
|384 КБ
|Кэш L2
|-
|768 КБ
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|6.7 млрд.
|TDP
|7 Вт
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G68 MP2
|Adreno 640
|Архитектура
|Valhal 2
|Adreno 600
|Частота GPU
|950 МГц
|585 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|24
|384
|FLOPS
|240 Гфлопс
|899 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 34.1 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 690
|Тип накопителя
|UFS 2.2, UFS 3.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 192МП, 2x 22МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X24 LTE, X50 5G
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2550 Мбит/с
|До 2000 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2023 года
|Декабрь 2018 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|S5E8535
|SM8150
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1330
|Сайт Qualcomm Snapdragon 855
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