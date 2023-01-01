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Exynos 1330 против Snapdragon 855

Exynos 1330
VS
Snapdragon 855
Exynos 1330
Snapdragon 855

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1330 (с графикой Mali G68 MP2) и Qualcomm Snapdragon 855 (Adreno 640). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1330
  • Более новый - выпущен на 4 года и 3 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 62%)
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 855
  • Показывает в 3.7 раза лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • На 18% выше частота процессора (2840 против 2400 МГц)
  • Набирает больше (на 24%) баллов в AnTuTu 9 – 520K vs 419K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1330
vs
Snapdragon 855

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1330
419571
Snapdragon 855 +24%
520635
CPU 135870 141111
GPU 84351 184880
Memory 79123 76857
UX 116666 115836
Total score 419571 520635
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 1330
2509
Snapdragon 855 +5%
2623
Image compression - 153.4 Mpixels/s
Face detection - 21 images/s
Speech recognition - 45.7 words/s
Machine learning - 48 images/s
Camera shooting - 26.2 images/s
HTML 5 - 1.44 Mnodes/s
SQLite - 846.9 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 92%
Graphics test - 18 FPS
Score - 3094

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 58 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 56 FPS
[Ultra]
Fortnite - 28 FPS
[Ultra]
Shadowgun Legends - 51 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 59 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 57 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Mi 9T Pro
1080 x 2340
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1330 и Snapdragon 855

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.84 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2840 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.1-A
Кэш L1 - 384 КБ
Кэш L2 - 768 КБ
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.7 млрд.
TDP 7 Вт 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G68 MP2 Adreno 640
Архитектура Valhal 2 Adreno 600
Частота GPU 950 МГц 585 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 24 384
FLOPS 240 Гфлопс 899 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 690
Тип накопителя UFS 2.2, UFS 3.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X24 LTE, X50 5G
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 20
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 2000 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2023 года Декабрь 2018 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели S5E8535 SM8150
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1330 Сайт Qualcomm Snapdragon 855

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