Exynos 1330 против Snapdragon 888
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1330 (с графикой Mali G68 MP2) и Qualcomm Snapdragon 888 (Adreno 660). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
47
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
26
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
50
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 1330
- Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
- Выше частота графического ускорителя (на 13%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888
- Показывает в 7.2 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
- Набирает существенно больше (на 93%) баллов в AnTuTu 9 – 810K vs 419K
- На 18% выше частота процессора (2840 против 2400 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|135870
|213623
|GPU
|84351
|312145
|Memory
|79123
|130817
|UX
|116666
|152825
|Total score
|419571
|810488
GeekBench 5
Single-Core Score
746
Snapdragon 888 +52%
1137
Multi-Core Score
2509
Snapdragon 888 +48%
3723
|Image compression
|-
|177.1 Mpixels/s
|Face detection
|-
|26.5 images/s
|Speech recognition
|-
|67.7 words/s
|Machine learning
|-
|59.9 images/s
|Camera shooting
|-
|37.5 images/s
|HTML 5
|-
|3.96 Mnodes/s
|SQLite
|-
|1060 Krows/s
3DMark
|Stability
|-
|91%
|Graphics test
|-
|30 FPS
|Score
|-
|5051
Игры
|PUBG Mobile
|-
|83 FPS
[Ultra]
|Call of Duty: Mobile
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|26 FPS
[Ultra]
|Shadowgun Legends
|-
|89 FPS
[Ultra]
|World of Tanks Blitz
|-
|112 FPS
[Ultra]
|Genshin Impact
|-
|58 FPS
[Ultra]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|60 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Asus Zenfone 8
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1330 и Snapdragon 888
Центральный процессор
|Архитектура
|2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|2840 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.2-A
|ARMv8.4-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|10.3 млрд.
|TDP
|7 Вт
|8 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali G68 MP2
|Adreno 660
|Архитектура
|Valhal 2
|Adreno 600
|Частота GPU
|950 МГц
|840 МГц
|Вычислительных блоков
|2
|2
|Шейдерных блоков
|24
|512
|FLOPS
|240 Гфлопс
|1720 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 8 ГБ
|До 24 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 780
|Тип накопителя
|UFS 2.2, UFS 3.1
|UFS 3.0, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 108МП, 2x 16МП
|1x 200МП, 2x 25МП
|Запись видео
|4K при 30FPS
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X60
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 22
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 2550 Мбит/с
|До 7500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 1280 Мбит/с
|До 3000 Мбит/с
|Wi-Fi
|5
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2023 года
|Декабрь 2020 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Номер модели
|S5E8535
|SM8350
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1330
|Сайт Qualcomm Snapdragon 888
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