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Exynos 1330 против Snapdragon 888

Exynos 1330
VS
Snapdragon 888
Exynos 1330
Snapdragon 888

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1330 (с графикой Mali G68 MP2) и Qualcomm Snapdragon 888 (Adreno 660). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1330
  • Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
  • Выше частота графического ускорителя (на 13%)
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888
  • Показывает в 7.2 раз лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Набирает существенно больше (на 93%) баллов в AnTuTu 9 – 810K vs 419K
  • На 18% выше частота процессора (2840 против 2400 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1330
vs
Snapdragon 888

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1330
419571
Snapdragon 888 +93%
810488
CPU 135870 213623
GPU 84351 312145
Memory 79123 130817
UX 116666 152825
Total score 419571 810488
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 1330
746
Snapdragon 888 +52%
1137
Multi-Core Score
Exynos 1330
2509
Snapdragon 888 +48%
3723
Image compression - 177.1 Mpixels/s
Face detection - 26.5 images/s
Speech recognition - 67.7 words/s
Machine learning - 59.9 images/s
Camera shooting - 37.5 images/s
HTML 5 - 3.96 Mnodes/s
SQLite - 1060 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 91%
Graphics test - 30 FPS
Score - 5051

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 83 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 60 FPS
[Ultra]
Fortnite - 26 FPS
[Ultra]
Shadowgun Legends - 89 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 112 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 58 FPS
[Ultra]
Mobile Legends: Bang Bang - 60 FPS
[Ultra]
Смартфон - Asus Zenfone 8
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1330 и Snapdragon 888

Центральный процессор

Архитектура 2x 2.4 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.84 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2840 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8.4-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 5 нм 5 нм
Количество транзисторов - 10.3 млрд.
TDP 7 Вт 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali G68 MP2 Adreno 660
Архитектура Valhal 2 Adreno 600
Частота GPU 950 МГц 840 МГц
Вычислительных блоков 2 2
Шейдерных блоков 24 512
FLOPS 240 Гфлопс 1720 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 51.2 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 24 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 780
Тип накопителя UFS 2.2, UFS 3.1 UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 108МП, 2x 16МП 1x 200МП, 2x 25МП
Запись видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X60
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 2550 Мбит/с До 7500 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 3000 Мбит/с
Wi-Fi 5 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Февраль 2023 года Декабрь 2020 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели S5E8535 SM8350
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1330 Сайт Qualcomm Snapdragon 888

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