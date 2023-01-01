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Exynos 1380 против Dimensity 9200

Exynos 1380
VS
Dimensity 9200
Exynos 1380
Dimensity 9200

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1380 (с графикой Mali-G68 MP5) и MediaTek Dimensity 9200 (Mali-G715 Immortalis MC11). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества MediaTek Dimensity 9200
  • Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1150K vs 526K
  • На 27% выше частота процессора (3050 против 2400 МГц)
  • Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1380
vs
Dimensity 9200

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1380
526277
Dimensity 9200 +119%
1150519
CPU - 275605
GPU - 436558
Memory - 227902
UX - 204053
Total score 526277 1150519
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 1380
784
Dimensity 9200 +68%
1314
Multi-Core Score
Exynos 1380
2635
Dimensity 9200 +90%
4994

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 86%
Graphics test - 72 FPS
Score - 12109

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1380 и Dimensity 9200

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 1x 3.05 ГГц – Cortex-X3
3x 2.85 ГГц – Cortex-A715
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 3050 МГц
Набор инструкций - ARMv9-A
Кэш L3 - 8 МБ
Техпроцесс 5 нм 4 нм
Количество транзисторов - 17 млрд.

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MP5 Mali-G715 Immortalis MC11
Архитектура Valhall 2 Valhall 3
Вычислительных блоков 5 11
Версия Vulcan 1.1 1.3
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5X
Частота памяти 3200 МГц -
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Объем До 8 ГБ До 24 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 4.0
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП -
Запись видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 1200 Мбит/с -
Скорость загрузки До 211 Мбит/с -
Wi-Fi 6 7
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Февраль 2023 года Ноябрь 2022 года
Класс Средний класс Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1380 Сайт MediaTek Dimensity 9200

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