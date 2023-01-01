Exynos 1380 против Dimensity 9200
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1380 (с графикой Mali-G68 MP5) и MediaTek Dimensity 9200 (Mali-G715 Immortalis MC11). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Информация на этой странице частично основана на неподтвержденных данных и будет обновлена со временем.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
55
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
39
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
58
Основные отличия
Преимущества MediaTek Dimensity 9200
- Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 1150K vs 526K
- На 27% выше частота процессора (3050 против 2400 МГц)
- Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|275605
|GPU
|-
|436558
|Memory
|-
|227902
|UX
|-
|204053
|Total score
|526277
|1150519
GeekBench 5
Single-Core Score
784
Dimensity 9200 +68%
1314
Multi-Core Score
2635
Dimensity 9200 +90%
4994
3DMark
|Stability
|-
|86%
|Graphics test
|-
|72 FPS
|Score
|-
|12109
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 1380 и Dimensity 9200
Центральный процессор
|Архитектура
|4x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|1x 3.05 ГГц – Cortex-X3
3x 2.85 ГГц – Cortex-A715
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2400 МГц
|3050 МГц
|Набор инструкций
|-
|ARMv9-A
|Кэш L3
|-
|8 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|4 нм
|Количество транзисторов
|-
|17 млрд.
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G68 MP5
|Mali-G715 Immortalis MC11
|Архитектура
|Valhall 2
|Valhall 3
|Вычислительных блоков
|5
|11
|Версия Vulcan
|1.1
|1.3
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5X
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Объем
|До 8 ГБ
|До 24 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 4.0
|Макс. разрешение дисплея
|2960 x 1440
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|-
|Запись видео
|4K при 30FPS
|8K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|4K при 30FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP8
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 18
|LTE Cat. 24
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 1200 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 211 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|7
|Bluetooth
|5.2
|5.3
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Февраль 2023 года
|Ноябрь 2022 года
|Класс
|Средний класс
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 1380
|Сайт MediaTek Dimensity 9200
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