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Exynos 1380 против Snapdragon 835

Exynos 1380
VS
Snapdragon 835
Exynos 1380
Snapdragon 835

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 1380 (с графикой Mali-G68 MP5) и Qualcomm Snapdragon 835 (Adreno 540). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 1380
  • Более новый - выпущен на 6 лет и 4 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • На 72% выше пропускная способность памяти (51.2 против 29.8 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 65%) баллов в AnTuTu 9 – 516K vs 314K
  • Выше частота графического ускорителя (на 34%)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 1380
vs
Snapdragon 835

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 1380 +65%
516969
Snapdragon 835
314143
CPU 155921 82968
GPU 148262 105394
Memory 85150 49513
UX 126072 75726
Total score 516969 314143
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 1380 +102%
783
Snapdragon 835
388
Multi-Core Score
Exynos 1380 +51%
2613
Snapdragon 835
1729
Image compression - 98.3 Mpixels/s
Face detection - 13.3 images/s
Speech recognition - 31.5 words/s
Machine learning - 24.1 images/s
Camera shooting - 14.5 images/s
HTML 5 - 1.99 Mnodes/s
SQLite - 546.1 Krows/s

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 1380 +150%
2820
Snapdragon 835
1130
Stability 98% -
Graphics test 16 FPS 6 FPS
Score 2820 1130

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 1380 и Snapdragon 835

Центральный процессор

Архитектура 4x 2.4 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.45 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A73)
4x 1.9 ГГц – Kryo 280 (Cortex-A53)
Количество ядер 8 8
Частота 2400 МГц 2450 МГц
Набор инструкций ARMv8.2-A ARMv8-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Количество транзисторов - 3 млрд.
TDP - 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G68 MP5 Adreno 540
Архитектура Valhall 2 Adreno 500
Частота GPU 950 МГц 710 МГц
Вычислительных блоков 5 2
Шейдерных блоков - 256
FLOPS 608 Гфлопс 558 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 32 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 29.8 Гбит/сек
Объем До 8 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 682
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 2960 x 1440 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 32МП, 2x 16МП
Запись видео 4K при 30FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 4K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP8 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X16 LTE
Поддержка 4G LTE Cat. 18 LTE Cat. 16
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 3790 Мбит/с До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки До 1280 Мбит/с До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Февраль 2023 года Ноябрь 2016 года
Класс Средний класс Флагман
Номер модели S5E8835 MSM8998
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 1380 Сайт Qualcomm Snapdragon 835

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