Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 2100 vs A12 Bionic – что лучше?

Exynos 2100 против A12 Bionic

Exynos 2100
Exynos 2100
VS
A12 Bionic
A12 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 2100 (Mali-G78 MP22) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A12 Bionic (Apple A12 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • Набирает существенно больше (на 65%) баллов в AnTuTu 8 – 667K vs 405K
  • Более новый - выпущен на 2 года и 3 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Имеет на 2 ядра больше
  • На 16% выше частота процессора (2900 против 2490 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 2100
1109
A12 Bionic +3%
1140
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 2100 +28%
3776
A12 Bionic
2945
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 2100 +65%
667464
A12 Bionic
405188

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и A12 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55		 2x 2.49 ГГц – Vortex
4x 1.6 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 6
Частота 2900 МГц 2490 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 128 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов - 6.9 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP22 Apple A12 Bionic GPU
Архитектура Vallhall 2 -
Вычислительных блоков 22 4
Шейдерных блоков 352 -
FLOPS - 560 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина - 1x 64 Бит
Пропускная способность - До 34.1 Гбит/сек
Объем - До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Ys Да
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2688 x 1242
Макс. разрешение фотокамеры - 2x 12МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9, VC-1 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио - Protected AAC, AAC‑LC, Apple Lossless, HE‑AAC, Linear PCM, AAX и AAX+, HE‑AAC v2, MP3

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Сентябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
2 (100%)
0 (0%)
Всего проголосовало: 2

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Exynos 2100 и Qualcomm Snapdragon 865
2. Samsung Exynos 2100 и Qualcomm Snapdragon 888
3. Samsung Exynos 2100 и Apple A14 Bionic
4. Apple A12 Bionic и Qualcomm Snapdragon 865
5. Apple A12 Bionic и Qualcomm Snapdragon 845
6. Apple A12 Bionic и Apple A13 Bionic
7. Apple A12 Bionic и Apple A12X Bionic
8. Apple A12 Bionic и MediaTek Helio G90T

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения A12 Bionic с Exynos 2100, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях