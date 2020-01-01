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Exynos 2100 против A12X Bionic

Exynos 2100
Exynos 2100
VS
A12X Bionic
A12X Bionic

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP22) и Apple A12X Bionic (Apple A12X Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • Более новый - выпущен на 2 года и 2 месяца позже
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 16% выше частота процессора (2900 против 2500 МГц
  • Набирает немного больше (на 5%) баллов в AnTuTu 8 – 667K vs 635K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A12X Bionic
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 2100
1109
A12X Bionic +2%
1134
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 2100
3776
A12X Bionic +22%
4622
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 2100 +5%
667464
A12X Bionic
635048

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и A12X Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55		 4x 2.5 ГГц – Vortex
4x 1.59 ГГц – Tempest
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 2048 КБ
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов - 10 млрд.
TDP - 15 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP22 Apple A12X Bionic GPU
Архитектура Vallhall 2 -
Вычислительных блоков 22 7
Шейдерных блоков 352 -
FLOPS - 1300 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина - 2x 64 Бит
Пропускная способность - До 31 Гбит/сек
Объем - До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Ys Да
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2732 x 2048
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9, VC-1 H.264, H.265, VP9
Аудио - Apple Lossless, HE‑AAC v2, Linear PCM, AAX и AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1000 Мбит/с
Скорость загрузки - До 350 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Октябрь 2018 года
Класс Флагман Флагман

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Комментарии

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