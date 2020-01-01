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Exynos 2100 против A13 Bionic

Exynos 2100
Exynos 2100
VS
A13 Bionic
A13 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 2100 (Mali-G78 MP22) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Набирает больше (на 39%) баллов в AnTuTu 8 – 667K vs 479K
  • Имеет на 2 ядра больше
  • Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
  • На 9% выше частота процессора (2900 против 2660 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A13 Bionic
  • Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 2100
1109
A13 Bionic +22%
1355
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 2100 +7%
3776
A13 Bionic
3522
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 2100 +39%
667464
A13 Bionic
479611

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и A13 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55		 2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
Количество ядер 8 6
Частота 2900 МГц 2660 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.3-A
Кэш L1 - 48 КБ
Кэш L2 - 4 МБ
Техпроцесс 5 нм 7 нм
Количество транзисторов - 8.5 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP22 Apple A13 Bionic GPU
Архитектура Vallhall 2 -
Вычислительных блоков 22 4
Шейдерных блоков 352 -
FLOPS - 736 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.1
Версия DirectX 12 12.1

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц -
Шина - 2x 32 Бит

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Ys Yes, Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2688 x 1242
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9, VC-1 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио - AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 220 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Сентябрь 2019 года
Класс Флагман Флагман

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Комментарии

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