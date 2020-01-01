Exynos 2100 против A13 Bionic
Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 2100 (Mali-G78 MP22) с его более старым соперником в лице 6-ядерного Apple A13 Bionic (Apple A13 Bionic GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
91
82
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
77
77
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
78
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
87
80
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 2100
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Набирает больше (на 39%) баллов в AnTuTu 8 – 667K vs 479K
- Имеет на 2 ядра больше
- Более новый - выпущен на 1 год и 3 месяца позже
- На 9% выше частота процессора (2900 против 2660 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Apple A13 Bionic
- Более новая версия DirectX (12.1 vs 12)
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
1109
A13 Bionic +22%
1355
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 2100 +7%
3776
3522
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 2100 +39%
667464
479611
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и A13 Bionic
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55
|2x 2.66 ГГц – Lightning
4x 1.6 ГГц – Thunder
|Количество ядер
|8
|6
|Частота
|2900 МГц
|2660 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8.3-A
|Кэш L1
|-
|48 КБ
|Кэш L2
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|8.5 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP22
|Apple A13 Bionic GPU
|Архитектура
|Vallhall 2
|-
|Вычислительных блоков
|22
|4
|Шейдерных блоков
|352
|-
|FLOPS
|-
|736 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.1
|Версия DirectX
|12
|12.1
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Шина
|-
|2x 32 Бит
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Ys
|Yes, Neural Engine
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|NVMe
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2688 x 1242
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9, VC-1
|H.264, H.265, Motion JPEG
|Аудио
|-
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+
Связь и сети
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 220 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Сентябрь 2019 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
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