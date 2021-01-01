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Exynos 2100 против A15 Bionic

Exynos 2100
VS
A15 Bionic
Exynos 2100
A15 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 2100 (Mali-G78 MP14) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A15 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A15 Bionic
  • Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
  • На 10% выше частота процессора (3200 против 2900 МГц)
  • Набирает больше (на 13%) баллов в AnTuTu 9 – 840K vs 746K
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 2100
vs
A15 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 2100
746728
A15 Bionic +13%
840854
CPU 189103 214698
GPU 274155 324552
Memory 137436 167472
UX 131951 132953
Total score 746728 840854
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 2100
1088
A15 Bionic +62%
1764
Multi-Core Score
Exynos 2100
3653
A15 Bionic +33%
4862
Image compression 170.5 Mpixels/s -
Face detection 26.7 images/s -
Speech recognition 64.15 words/s -
Machine learning 51.35 images/s -
Camera shooting 33.9 images/s -
HTML 5 3.21 Mnodes/s -
SQLite 970.15 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и A15 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-A78
4x 2.2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.2 ГГц – Avalanche
4x 1.8 ГГц – Blizzard
Количество ядер 8 6
Частота 2900 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.5-A
Кэш L2 - 8 МБ
Техпроцесс 5 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15 млрд.
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP14 Apple GPU
Архитектура Vallhall 2 -
Частота GPU 760 МГц -
Вычислительных блоков 14 5
Шейдерных блоков 224 -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 -
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит -
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 422 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Сентябрь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - APL1W05
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 2100 -

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Комментарии

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