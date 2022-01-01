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Exynos 2100 против A16 Bionic

Exynos 2100
VS
A16 Bionic
Exynos 2100
A16 Bionic

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 2100 (Mali-G78 MP14) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A16 Bionic (Apple GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A16 Bionic
  • Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
  • Набирает больше (на 31%) баллов в AnTuTu 9 – 976K vs 742K
  • Более новый - выпущен на 1 год и 9 месяцев позже
  • На 19% выше частота процессора (3460 против 2900 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 2100
vs
A16 Bionic

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 2100
742771
A16 Bionic +31%
976510
CPU 191240 246572
GPU 256481 408723
Memory 151369 176151
UX 149052 146701
Total score 742771 976510
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 2100
1077
A16 Bionic +73%
1866
Multi-Core Score
Exynos 2100
3569
A16 Bionic +46%
5219
Image compression 170.5 Mpixels/s -
Face detection 26.7 images/s -
Speech recognition 64.15 words/s -
Machine learning 51.35 images/s -
Camera shooting 33.9 images/s -
HTML 5 3.21 Mnodes/s -
SQLite 970.15 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 2100
5655
A16 Bionic +74%
9862
Stability 66% 79%
Graphics test 33 FPS 59 FPS
Score 5655 9862

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и A16 Bionic

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-A78
4x 2.2 ГГц – Cortex-A55		 2x 3.46 ГГц – Everest
4x 2.02 ГГц – Sawtooth
Количество ядер 8 6
Частота 2900 МГц 3460 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv9-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 24 МБ
Техпроцесс 5 нм 4 нм
Количество транзисторов - 16 млрд.
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP14 Apple GPU
Архитектура Vallhall 2 -
Частота GPU 760 МГц -
Вычислительных блоков 14 6
Шейдерных блоков 224 -
Версия Vulcan 1.1 -
Версия OpenCL 2.0 -
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 6400 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2796 x 1290
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV, AC-3, E-AC-3, AAX, AAX+

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 422 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Сентябрь 2022 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели S5E9840 -
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 2100 -

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