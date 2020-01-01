Exynos 2100 против Kirin 820
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP22) и HiSilicon Kirin 820 (Mali-G57 MP6). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
91
56
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
77
45
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
75
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
87
58
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 2100
- Набирает существенно больше (на 77%) баллов в AnTuTu 8 – 667K vs 377K
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- На 23% выше частота процессора (2900 против 2360 МГц
- Более новый - выпущен на 9 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 2100 +70%
1109
652
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 2100 +53%
3776
2472
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 2100 +77%
667464
377365
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Kirin 820
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55
|1x 2.36 ГГц – Cortex-A76
3x 2.22 ГГц – Cortex-A76
4x 1.84 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2900 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP22
|Mali-G57 MP6
|Архитектура
|Vallhall 2
|Valhall
|Частота GPU
|-
|850 МГц
|Вычислительных блоков
|22
|6
|Шейдерных блоков
|352
|96
|FLOPS
|-
|579 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|-
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 12 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Ys
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|3360 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|-
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9, VC-1
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|-
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Balong 5000
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 22
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Март 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
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