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Exynos 2100 против Kirin 9000

Exynos 2100
Exynos 2100
VS
Kirin 9000
Kirin 9000

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP22) и HiSilicon Kirin 9000 (Mali-G78 MP24). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 9000
  • На 8% выше частота процессора (3130 против 2900 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 2100 +7%
1109
Kirin 9000
1036
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 2100 +2%
3776
Kirin 9000
3720
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 2100
667464
Kirin 9000 +2%
677758

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Kirin 9000

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 5 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15.3 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP22 Mali-G78 MP24
Архитектура Vallhall 2 Valhall 2
Вычислительных блоков 22 24
Шейдерных блоков 352 384
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 -

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Шина - 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 44 Гбит/сек
Объем - До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Ys AI accelerator
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9, VC-1 H.264, H.265, VP9
Аудио - AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 5G Да Да
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Октябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман

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Комментарии

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