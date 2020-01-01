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Exynos 2100 против Kirin 9000E

Exynos 2100
Exynos 2100
VS
Kirin 9000E
Kirin 9000E

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP22) и HiSilicon Kirin 9000E (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 9000E
  • На 8% выше частота процессора (3130 против 2900 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 2100 +11%
1109
Kirin 9000E
997
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 2100 +4%
3776
Kirin 9000E
3643
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 2100 +3%
667464
Kirin 9000E
651115

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Kirin 9000E

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55		 1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 3130 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 5 нм 5 нм
Количество транзисторов - 15.3 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP22 Mali-G78 MP22
Архитектура Vallhall 2 Valhall 2
Вычислительных блоков 22 22
Шейдерных блоков 352 352
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Шина - 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 44 Гбит/сек
Объем - До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Ys AI accelerator
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3840 x 2160
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9, VC-1 H.264, H.265, VP9
Аудио - AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Balong 5000
Поддержка 5G Да Да
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Октябрь 2020 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт - Сайт HiSilicon Kirin 9000E

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Комментарии

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