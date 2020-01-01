Exynos 2100 против Kirin 9000E
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP22) и HiSilicon Kirin 9000E (Mali-G78 MP22). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
91
88
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
77
77
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
91
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
87
85
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 2100
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества HiSilicon Kirin 9000E
- На 8% выше частота процессора (3130 против 2900 МГц
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 2100 +11%
1109
997
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 2100 +4%
3776
3643
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 2100 +3%
667464
651115
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Kirin 9000E
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55
|1x 3.13 ГГц – Cortex-A77
3x 2.54 ГГц – Cortex-A77
4x 2.05 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2900 МГц
|3130 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|5 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|15.3 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP22
|Mali-G78 MP22
|Архитектура
|Vallhall 2
|Valhall 2
|Вычислительных блоков
|22
|22
|Шейдерных блоков
|352
|352
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|2750 МГц
|Шина
|-
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 44 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Ys
|AI accelerator
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|3840 x 2160
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9, VC-1
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|-
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|Balong 5000
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Октябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|-
|Сайт HiSilicon Kirin 9000E
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