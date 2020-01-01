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Exynos 2100 против Kirin 970

Exynos 2100
Exynos 2100
VS
Kirin 970
Kirin 970

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP22) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • Набирает существенно больше (в 2.8 раза) баллов в AnTuTu 8 – 667K vs 237K
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 3 года и 4 месяца позже
  • На 23% выше частота процессора (2900 против 2360 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 2100 +185%
1109
Kirin 970
389
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 2100 +175%
3776
Kirin 970
1374
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 2100 +181%
667464
Kirin 970
237752

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Kirin 970

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55		 4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2360 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 2 МБ
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.5 млрд.
TDP - 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP22 Mali G72 MP12
Архитектура Vallhall 2 Bifrost
Частота GPU - 746 МГц
Вычислительных блоков 22 12
Шейдерных блоков 352 192
FLOPS - 347 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.0
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Шина - 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 29 Гбит/сек
Объем - До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Ys Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры - 1x 48МП, 2x 20МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9, VC-1 H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
Аудио - 32 bit@384 kHz, HD-audio

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 4.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Сентябрь 2017 года
Класс Флагман Флагман

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Комментарии

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