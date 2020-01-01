Exynos 2100 против Kirin 970
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP22) и HiSilicon Kirin 970 (Mali G72 MP12). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
91
36
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
77
28
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
56
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
87
40
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 2100
- Набирает существенно больше (в 2.8 раза) баллов в AnTuTu 8 – 667K vs 237K
- Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
- Более новый - выпущен на 3 года и 4 месяца позже
- На 23% выше частота процессора (2900 против 2360 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 2100 +185%
1109
389
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 2100 +175%
3776
1374
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 2100 +181%
667464
237752
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Kirin 970
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55
|4x 2.36 ГГц – Cortex A73
4x 1.84 ГГц – Cortex A53
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2900 МГц
|2360 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|10 нм
|Количество транзисторов
|-
|5.5 млрд.
|TDP
|-
|9 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP22
|Mali G72 MP12
|Архитектура
|Vallhall 2
|Bifrost
|Частота GPU
|-
|746 МГц
|Вычислительных блоков
|22
|12
|Шейдерных блоков
|352
|192
|FLOPS
|-
|347 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|1866 МГц
|Шина
|-
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 29 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Ys
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|-
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9, VC-1
|H.264, H.265, VP8, VP9, VC-1
|Аудио
|-
|32 bit@384 kHz, HD-audio
Связь и сети
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|4.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Сентябрь 2017 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
Опрос
0 (0%)
0 (0%)
Всего проголосовало: < 1