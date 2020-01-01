Exynos 2100 против Kirin 980
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP22) и HiSilicon Kirin 980 (Mali G76 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
91
60
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
77
47
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
71
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
87
59
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 2100
- Набирает существенно больше (на 66%) баллов в AnTuTu 8 – 667K vs 402K
- Более новый - выпущен на 2 года и 4 месяца позже
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- На 12% выше частота процессора (2900 против 2600 МГц
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 2100 +59%
1109
699
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 2100 +50%
3776
2522
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 2100 +66%
667464
402570
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Kirin 980
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55
|2x 2.6 ГГц – Cortex-A76
2x 1.92 ГГц – Cortex-A76
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2900 МГц
|2600 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8-A
|Кэш L1
|-
|512 КБ
|Кэш L2
|-
|512 КБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|Количество транзисторов
|-
|6.9 млрд.
|TDP
|-
|6 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP22
|Mali G76 MP10
|Архитектура
|Vallhall 2
|Bifrost
|Частота GPU
|-
|720 МГц
|Вычислительных блоков
|22
|10
|Шейдерных блоков
|352
|160
|FLOPS
|-
|691 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.0
|Версия OpenCL
|2.0
|1.2
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|-
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 31.78 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Ys
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|3120 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|-
|1x 48МП, 2x 20МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9, VC-1
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|-
|AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 21
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 1400 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Август 2018 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|-
|Сайт HiSilicon Kirin 980
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