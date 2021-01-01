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Exynos 2100 против Dimensity 1000L

Exynos 2100
Exynos 2100
VS
Dimensity 1000L
Dimensity 1000L

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP14) и MediaTek Dimensity 1000L (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • Набирает существенно больше (на 84%) баллов в AnTuTu 8 – 631K vs 343K
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 1 месяц позже
  • На 12% выше частота процессора (2900 против 2600 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 2100
vs
Dimensity 1000L

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 2100 +84%
631675
Dimensity 1000L
343875
CPU 172308 124605
GPU 263313 97817
Memory 110685 68951
UX 83530 44792
Total score 631675 343875

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 2100 +244%
1069
Dimensity 1000L
311
Multi-Core Score
Exynos 2100 +158%
3549
Dimensity 1000L
1377

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Dimensity 1000L

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-A78
4x 2.2 ГГц – Cortex-A55		 4x 2.2 ГГц – Cortex-A77
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8-A
Техпроцесс 5 нм 7 нм
TDP 10 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP14 Mali-G77 MC9
Архитектура Vallhall 2 Valhall
Частота GPU - 850 МГц
Вычислительных блоков 14 9
Шейдерных блоков - 144
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 50 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 80МП, 2x 32МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио - AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - Mediatek M70
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Ноябрь 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - MT6885Z
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 2100 Сайт MediaTek Dimensity 1000L

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Комментарии

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