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Exynos 2100 против Dimensity 1100

Exynos 2100
Exynos 2100
VS
Dimensity 1100
Dimensity 1100

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP14) и MediaTek Dimensity 1100 (Mali-G77 MC9). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • На 12% выше частота процессора (2900 против 2600 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Набирает немного больше (на 9%) баллов в AnTuTu 8 – 631K vs 581K

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 2100
vs
Dimensity 1100

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 2100 +9%
631675
Dimensity 1100
581794
CPU 172308 -
GPU 263313 -
Memory 110685 -
UX 83530 -
Total score 631675 581794

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Dimensity 1100

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-A78
4x 2.2 ГГц – Cortex-A55		 3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2600 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8-A
Техпроцесс 5 нм 6 нм
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP14 Mali-G77 MC9
Архитектура Vallhall 2 Valhall
Вычислительных блоков 14 9
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 4266 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 50 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 108МП, 2x 32МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио - AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 422 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Январь 2021 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 2100 Сайт MediaTek Dimensity 1100

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Комментарии

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