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Exynos 2100 против Dimensity 800U

Exynos 2100
VS
Dimensity 800U
Exynos 2100
Dimensity 800U

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP14) и MediaTek Dimensity 800U (Mali-G57 MC3). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17.07 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 8 – 687K vs 324K
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 21% выше частота процессора (2900 против 2400 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 800U
  • Выше частота графического ускорителя (на 12%)

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 2100
vs
Dimensity 800U

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 2100 +112%
687783
Dimensity 800U
324075
CPU 198813 106663
GPU 275313 89658
Memory 123685 65289
UX 87930 65998
Total score 687783 324075

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 2100 +75%
1097
Dimensity 800U
626
Multi-Core Score
Exynos 2100 +92%
3670
Dimensity 800U
1910

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 44 FPS
[Ultra]
Call of Duty: Mobile - 47 FPS
[Medium]
Fortnite - 28 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 39 FPS
[Ultra]
World of Tanks Blitz - 51 FPS
[Ultra]
Genshin Impact - 35 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 55 FPS
[Ultra]
Смартфон - Oppo Realme 7 5G
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Dimensity 800U

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-A78
4x 2.2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.4 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8-A
Техпроцесс 5 нм 7 нм
TDP 9 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP14 Mali-G57 MC3
Архитектура Vallhall 2 Valhall
Частота GPU 760 МГц 850 МГц
Вычислительных блоков 14 3
Шейдерных блоков 224 48
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 17.07 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 1x 64МП, 2x 20МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC LC, MP3, HE-AACv1, HE-AACv2, FLAC

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 211 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Август 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 2100 Сайт MediaTek Dimensity 800U

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