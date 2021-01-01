Exynos 2100 против Dimensity 920
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP14) и MediaTek Dimensity 920 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
81
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
82
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
84
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 2100
- В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 22.07 Гбит/с)
- Набирает существенно больше (на 46%) баллов в AnTuTu 9 – 724K vs 494K
- На 16% выше частота процессора (2900 против 2500 МГц)
- Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 920
- Выше частота графического ускорителя (на 25%)
- Более новый - выпущен на 8 месяцев позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|189103
|139277
|GPU
|274155
|128453
|Memory
|137436
|96272
|UX
|131951
|134315
|Total score
|724437
|494517
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 2100 +36%
1068
787
Multi-Core Score
Exynos 2100 +38%
3553
2570
|Image compression
|170.5 Mpixels/s
|-
|Face detection
|26.7 images/s
|-
|Speech recognition
|64.15 words/s
|-
|Machine learning
|51.35 images/s
|-
|Camera shooting
|33.9 images/s
|-
|HTML 5
|3.21 Mnodes/s
|-
|SQLite
|970.15 Krows/s
|-
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Dimensity 920
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-A78
4x 2.2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2900 МГц
|2500 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L3
|-
|2 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|6 нм
|Количество транзисторов
|-
|12 млрд.
|TDP
|9 Вт
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP14
|Mali-G68 MC4
|Архитектура
|Vallhall 2
|Valhall 2
|Частота GPU
|760 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|14
|4
|Шейдерных блоков
|224
|64
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 22.07 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 32МП
|1x 108МП, 2x 20МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, AV1, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 3000 Мбит/с
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 422 Мбит/с
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Август 2021 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|S5E9840
|MT6877T
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 2100
|Сайт MediaTek Dimensity 920
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