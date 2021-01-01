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Exynos 2100 против Dimensity 920

Exynos 2100
VS
Dimensity 920
Exynos 2100
Dimensity 920

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP14) и MediaTek Dimensity 920 (Mali-G68 MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • В 2.3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 22.07 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 46%) баллов в AnTuTu 9 – 724K vs 494K
  • На 16% выше частота процессора (2900 против 2500 МГц)
  • Меньший размер транзистора (5 против 6 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Dimensity 920
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)
  • Более новый - выпущен на 8 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 2100
vs
Dimensity 920

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 2100 +46%
724437
Dimensity 920
494517
CPU 189103 139277
GPU 274155 128453
Memory 137436 96272
UX 131951 134315
Total score 724437 494517
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 2100 +36%
1068
Dimensity 920
787
Multi-Core Score
Exynos 2100 +38%
3553
Dimensity 920
2570
Image compression 170.5 Mpixels/s -
Face detection 26.7 images/s -
Speech recognition 64.15 words/s -
Machine learning 51.35 images/s -
Camera shooting 33.9 images/s -
HTML 5 3.21 Mnodes/s -
SQLite 970.15 Krows/s -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Dimensity 920

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-A78
4x 2.2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.5 ГГц – Cortex-A78
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2500 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.2-A
Кэш L3 - 2 МБ
Техпроцесс 5 нм 6 нм
Количество транзисторов - 12 млрд.
TDP 9 Вт 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP14 Mali-G68 MC4
Архитектура Vallhall 2 Valhall 2
Частота GPU 760 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 14 4
Шейдерных блоков 224 64
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 22.07 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 1x 108МП, 2x 20МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, AV1, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Август 2021 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели S5E9840 MT6877T
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 2100 Сайт MediaTek Dimensity 920

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