Exynos 2100 против Helio G90T
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP22) и MediaTek Helio G90T (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
91
42
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
77
35
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
54
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
87
45
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 2100
- Меньший размер транзистора (5 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 667K vs 285K
- На 41% выше частота процессора (2900 против 2050 МГц
- Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 2100 +124%
1109
495
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 2100 +133%
3776
1623
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 2100 +134%
667464
285239
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Helio G90T
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2900 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|5 нм
|12 нм
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP22
|Mali-G76MC4
|Архитектура
|Vallhall 2
|Bifrost
|Частота GPU
|-
|800 МГц
|Вычислительных блоков
|22
|4
|Шейдерных блоков
|352
|64
|FLOPS
|-
|184 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|-
|2x 32 Бит
|Объем
|-
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Ys
|Da Vinci
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|-
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9, VC-1
|H.264, H.265
|Аудио
|-
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Июль 2019 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|-
|Сайт MediaTek Helio G90T
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