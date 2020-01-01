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Exynos 2100 против Helio G90T

Exynos 2100
Exynos 2100
VS
Helio G90T
Helio G90T

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP22) и MediaTek Helio G90T (Mali-G76MC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • Меньший размер транзистора (5 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 667K vs 285K
  • На 41% выше частота процессора (2900 против 2050 МГц
  • Более новый - выпущен на 1 год и 5 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 2100 +124%
1109
Helio G90T
495
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 2100 +133%
3776
Helio G90T
1623
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 2100 +134%
667464
Helio G90T
285239

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Helio G90T

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 5 нм 12 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP22 Mali-G76MC4
Архитектура Vallhall 2 Bifrost
Частота GPU - 800 МГц
Вычислительных блоков 22 4
Шейдерных блоков 352 64
FLOPS - 184 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина - 2x 32 Бит
Объем - До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Ys Da Vinci
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры - 1x 64МП, 2x 24МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9, VC-1 H.264, H.265
Аудио - AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Июль 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт - Сайт MediaTek Helio G90T

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Комментарии

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