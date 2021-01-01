Exynos 2100 против Helio G95
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP14) и MediaTek Helio G95 (Mali-G76 3EEMC4). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
83
39
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
82
30
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
60
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
85
43
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 2100
- Меньший размер транзистора (5 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (в 2.2 раза) баллов в AnTuTu 9 – 742K vs 336K
- На 41% выше частота процессора (2900 против 2050 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G95
- Выше частота графического ускорителя (на 18%)
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|189103
|95615
|GPU
|274155
|85900
|Memory
|137436
|54379
|UX
|131951
|98554
|Total score
|742241
|336760
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 2100 +110%
1099
523
Multi-Core Score
Exynos 2100 +128%
3669
1608
|Image compression
|170.5 Mpixels/s
|-
|Face detection
|26.7 images/s
|-
|Speech recognition
|64.15 words/s
|-
|Machine learning
|51.35 images/s
|-
|Camera shooting
|33.9 images/s
|-
|HTML 5
|3.21 Mnodes/s
|-
|SQLite
|970.15 Krows/s
|-
Игры
|PUBG Mobile
|-
|51 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|38 FPS
[Ultra]
|Fortnite
|-
|27 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|57 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|48 FPS
[High]
|Genshin Impact
|-
|27 FPS
[Low]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|52 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Realme 7
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Helio G95
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-A78
4x 2.2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2900 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|5 нм
|12 нм
|TDP
|9 Вт
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP14
|Mali-G76 3EEMC4
|Архитектура
|Vallhall 2
|Bifrost
|Частота GPU
|760 МГц
|900 МГц
|Вычислительных блоков
|14
|4
|Шейдерных блоков
|224
|64
|FLOPS
|-
|195.8 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 32 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Da Vinci
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|eMMC 5.1, UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 32МП
|1x 64МП, 2x 24МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 12
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 3000 Мбит/с
|До 600 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 422 Мбит/с
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.0
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Сентябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|S5E9840
|MT6785V/CD
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 2100
|Сайт MediaTek Helio G95
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