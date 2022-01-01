Exynos 2100 против Helio G96
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP14) и MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
81
39
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
84
27
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
89
63
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
85
41
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 2100
- В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17.1 Гбит/с)
- Меньший размер транзистора (5 против 12 нанометров)
- Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 751K vs 323K
- На 41% выше частота процессора (2900 против 2050 МГц)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G96
- Выше частота графического ускорителя (на 25%)
- Более новый - выпущен на 6 месяцев позже
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|202484
|88351
|GPU
|285430
|74097
|Memory
|123653
|64690
|UX
|140161
|97634
|Total score
|751028
|323942
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 2100 +100%
1079
539
Multi-Core Score
Exynos 2100 +91%
3568
1869
|Image compression
|170.5 Mpixels/s
|-
|Face detection
|26.7 images/s
|-
|Speech recognition
|64.15 words/s
|-
|Machine learning
|51.35 images/s
|-
|Camera shooting
|33.9 images/s
|-
|HTML 5
|3.21 Mnodes/s
|-
|SQLite
|970.15 Krows/s
|-
3DMark
|Stability
|66%
|95%
|Graphics test
|33 FPS
|6 FPS
|Score
|5659
|1095
Игры
|PUBG Mobile
|-
|72 FPS
[Low]
|Call of Duty: Mobile
|-
|42 FPS
[Medium]
|Fortnite
|-
|26 FPS
[Low]
|Shadowgun Legends
|-
|58 FPS
[Low]
|World of Tanks Blitz
|-
|66 FPS
[Medium]
|Genshin Impact
|-
|23 FPS
[Low]
|Mobile Legends: Bang Bang
|-
|51 FPS
[Ultra]
|Смартфон
|-
|Xiaomi Poco M4 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Helio G96
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-A78
4x 2.2 ГГц – Cortex-A55
|2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2900 МГц
|2050 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8.2-A
|Техпроцесс
|5 нм
|12 нм
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP14
|Mali G57 MC2
|Архитектура
|Vallhall 2
|Valhall
|Частота GPU
|760 МГц
|950 МГц
|Вычислительных блоков
|14
|2
|Шейдерных блоков
|224
|32
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|До 17.1 Гбит/сек
|Объем
|До 16 ГБ
|До 10 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Да
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|eMMC 5.1, UFS 2.2
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 32МП
|1x 108МП, 2x 16МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|2K при 30FPS, 1K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS
|2K при 30FPS, 1080p при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 13
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|До 3000 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 422 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|S5E9840
|MT6781
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 2100
|Сайт MediaTek Helio G96
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