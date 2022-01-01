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Exynos 2100 против Helio G96

Exynos 2100
VS
Helio G96
Exynos 2100
Helio G96

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP14) и MediaTek Helio G96 (Mali G57 MC2). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Игры
  7. Характеристики
  8. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • В 3 раза выше пропускная способность памяти (51.2 против 17.1 Гбит/с)
  • Меньший размер транзистора (5 против 12 нанометров)
  • Набирает существенно больше (в 2.3 раза) баллов в AnTuTu 9 – 751K vs 323K
  • На 41% выше частота процессора (2900 против 2050 МГц)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества MediaTek Helio G96
  • Выше частота графического ускорителя (на 25%)
  • Более новый - выпущен на 6 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 2100
vs
Helio G96

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 2100 +132%
751028
Helio G96
323942
CPU 202484 88351
GPU 285430 74097
Memory 123653 64690
UX 140161 97634
Total score 751028 323942
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 2100 +100%
1079
Helio G96
539
Multi-Core Score
Exynos 2100 +91%
3568
Helio G96
1869
Image compression 170.5 Mpixels/s -
Face detection 26.7 images/s -
Speech recognition 64.15 words/s -
Machine learning 51.35 images/s -
Camera shooting 33.9 images/s -
HTML 5 3.21 Mnodes/s -
SQLite 970.15 Krows/s -

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 2100 +417%
5659
Helio G96
1095
Stability 66% 95%
Graphics test 33 FPS 6 FPS
Score 5659 1095

Игры

Средний FPS и настройки графики в мобильных играх
PUBG Mobile - 72 FPS
[Low]
Call of Duty: Mobile - 42 FPS
[Medium]
Fortnite - 26 FPS
[Low]
Shadowgun Legends - 58 FPS
[Low]
World of Tanks Blitz - 66 FPS
[Medium]
Genshin Impact - 23 FPS
[Low]
Mobile Legends: Bang Bang - 51 FPS
[Ultra]
Смартфон - Xiaomi Poco M4 Pro
1080 x 2400
FPS может отличаться в зависимости от версии игры, операционной системы и других переменных.

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Helio G96

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-A78
4x 2.2 ГГц – Cortex-A55		 2x 2.05 ГГц – Cortex-A76
6x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2050 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.2-A
Техпроцесс 5 нм 12 нм
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP14 Mali G57 MC2
Архитектура Vallhall 2 Valhall
Частота GPU 760 МГц 950 МГц
Вычислительных блоков 14 2
Шейдерных блоков 224 32
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 17.1 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 10 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Да
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.2
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 1x 108МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 2K при 30FPS, 1K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 2K при 30FPS, 1080p при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 13
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 422 Мбит/с -
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Июнь 2021 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели S5E9840 MT6781
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 2100 Сайт MediaTek Helio G96

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