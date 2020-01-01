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Exynos 2100 против Snapdragon 670

Exynos 2100
Exynos 2100
VS
Snapdragon 670
Snapdragon 670

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP22) и Qualcomm Snapdragon 670 (Adreno 615). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • Набирает существенно больше (в 3.7 раза) баллов в AnTuTu 8 – 667K vs 179K
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 5 месяцев позже
  • На 45% выше частота процессора (2900 против 2000 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 670
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 2100 +220%
1109
Snapdragon 670
347
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 2100 +186%
3776
Snapdragon 670
1322
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 2100 +271%
667464
Snapdragon 670
179998

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Snapdragon 670

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55		 2x 2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2000 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8-A
Кэш L1 - 256 КБ
Техпроцесс 5 нм 10 нм
TDP - 9 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP22 Adreno 615
Архитектура Vallhall 2 Adreno 600
Частота GPU - 700-750 МГц
Вычислительных блоков 22 2
Шейдерных блоков 352 128
FLOPS - 350 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Шина - 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем - До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Ys Hexagon 685
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2520 x 1600
Макс. разрешение фотокамеры - 1x 192МП, 2x 16МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9, VC-1 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио - Кодеки Aqstic, aptX, aptX HD, aptX Classic

Связь и сети

Модем - X12 LTE
Поддержка 4G - LTE Cat. 12
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 600 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Август 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SDM670
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 670

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Комментарии

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