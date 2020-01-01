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Exynos 2100 против Snapdragon 710

Exynos 2100
Exynos 2100
VS
Snapdragon 710
Snapdragon 710

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP22) и Qualcomm Snapdragon 710 (Adreno 616). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • Набирает существенно больше (в 3 раза) баллов в AnTuTu 8 – 667K vs 219K
  • Меньший размер транзистора (5 против 10 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 2 года и 7 месяцев позже
  • На 32% выше частота процессора (2900 против 2200 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 710
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 2100 +183%
1109
Snapdragon 710
392
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 2100 +158%
3776
Snapdragon 710
1466
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 2100 +204%
667464
Snapdragon 710
219308

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Snapdragon 710

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55		 2x 2.2 ГГц – Kryo 360 Gold (Cortex-A75)
6x 1.7 ГГц – Kryo 360 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2200 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8-A
Техпроцесс 5 нм 10 нм
Количество транзисторов - 5.3 млрд.
TDP - 6 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP22 Adreno 616
Архитектура Vallhall 2 Adreno 600
Частота GPU - 750 МГц
Вычислительных блоков 22 2
Шейдерных блоков 352 128
FLOPS - 384 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 1866 МГц
Шина - 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 14.9 Гбит/сек
Объем - До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Ys Hexagon 685
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3360 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры - 2x 20МП, 1x 32МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9, VC-1 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио - Qualcomm Aqstic, aptX, aptX HD

Связь и сети

Модем - X15 LTE
Поддержка 4G - LTE Cat. 15
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 800 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Май 2018 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SDM710
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 710

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