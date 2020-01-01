Exynos 2100 против Snapdragon 720G
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP22) и Qualcomm Snapdragon 720G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
91
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
77
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
87
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 2100
- Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 667K vs 281K
- Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
- На 26% выше частота процессора (2900 против 2300 МГц
- Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 2100 +94%
1109
571
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 2100 +119%
3776
1728
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 2100 +138%
667464
281004
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Snapdragon 720G
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55
|2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2900 МГц
|2300 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8.2-A
|Кэш L3
|-
|1 МБ
|Техпроцесс
|5 нм
|8 нм
|TDP
|-
|5 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP22
|Adreno 618
|Архитектура
|Vallhall 2
|Adreno 600
|Частота GPU
|-
|750 МГц
|Вычислительных блоков
|22
|2
|Шейдерных блоков
|352
|128
|FLOPS
|-
|386 Гфлопс
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|-
|2x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 13.91 Гбит/сек
|Объем
|-
|До 8 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Ys
|Qualcomm Hexagon 692 DSP
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 2.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2520 x 1080
|Макс. разрешение фотокамеры
|-
|1x 192МП, 2x 22МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 30FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9, VC-1
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|-
|384 kHz/32 bit
Связь и сети
|Модем
|-
|X15
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 15
|Поддержка 5G
|Да
|Нет
|Скорость скачивания
|-
|До 800 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 150 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|5
|Bluetooth
|5.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Январь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Номер модели
|-
|SM7125
|Официальный сайт
|-
|Сайт Qualcomm Snapdragon 720G
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