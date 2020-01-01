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Exynos 2100 против Snapdragon 720G

Exynos 2100
Exynos 2100
VS
Snapdragon 720G
Snapdragon 720G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP22) и Qualcomm Snapdragon 720G (Adreno 618). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • Набирает существенно больше (в 2.4 раза) баллов в AnTuTu 8 – 667K vs 281K
  • Меньший размер транзистора (5 против 8 нанометров)
  • На 26% выше частота процессора (2900 против 2300 МГц
  • Более новый - выпущен на 11 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 720G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 2100 +119%
3776
Snapdragon 720G
1728
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 2100 +138%
667464
Snapdragon 720G
281004

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Snapdragon 720G

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55		 2x 2.3 ГГц – Kryo 465 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 465 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2300 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.2-A
Кэш L3 - 1 МБ
Техпроцесс 5 нм 8 нм
TDP - 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP22 Adreno 618
Архитектура Vallhall 2 Adreno 600
Частота GPU - 750 МГц
Вычислительных блоков 22 2
Шейдерных блоков 352 128
FLOPS - 386 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина - 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 13.91 Гбит/сек
Объем - До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Ys Qualcomm Hexagon 692 DSP
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 2.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2520 x 1080
Макс. разрешение фотокамеры - 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9, VC-1 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио - 384 kHz/32 bit

Связь и сети

Модем - X15
Поддержка 4G - LTE Cat. 15
Поддержка 5G Да Нет
Скорость скачивания - До 800 Мбит/с
Скорость загрузки - До 150 Мбит/с
Wi-Fi 6 5
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Январь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SM7125
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 720G

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Комментарии

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