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Exynos 2100 против Snapdragon 765G

Exynos 2100
Exynos 2100
VS
Snapdragon 765G
Snapdragon 765G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP22) и Qualcomm Snapdragon 765G (Adreno 620). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • Набирает существенно больше (в 2.1 раза) баллов в AnTuTu 8 – 667K vs 315K
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год позже
  • На 21% выше частота процессора (2900 против 2400 МГц
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 765G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 2100 +107%
3776
Snapdragon 765G
1826
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 2100 +112%
667464
Snapdragon 765G
315356

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Snapdragon 765G

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55		 1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.2 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2400 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 5 нм 7 нм
TDP - 8 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP22 Adreno 620
Архитектура Vallhall 2 Adreno 600
Частота GPU - 750 МГц
Вычислительных блоков 22 3
Шейдерных блоков 352 192
FLOPS - 582 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина - 2x 16 Бит
Пропускная способность - До 17 Гбит/сек
Объем - До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Ys Hexagon 696
Тип накопителя UFS 3.1 eMMC 5.1, UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры - 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9, VC-1 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио - AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X52
Поддержка 4G - LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Декабрь 2019 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SM7250-AB
Официальный сайт - Сайт Qualcomm Snapdragon 765G

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Комментарии

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