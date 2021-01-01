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Exynos 2100 против Snapdragon 768G

Exynos 2100
Exynos 2100
VS
Snapdragon 768G
Snapdragon 768G

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP14) и Qualcomm Snapdragon 768G (Adreno 620). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • В 2.9 раза выше пропускная способность памяти (50 против 17 Гбит/с)
  • Набирает существенно больше (на 80%) баллов в AnTuTu 8 – 631K vs 350K
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 768G
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 2100
vs
Snapdragon 768G

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 2100 +80%
631675
Snapdragon 768G
350207
CPU 172308 108959
GPU 263313 101754
Memory 110685 63639
UX 83530 73240
Total score 631675 350207

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score
Exynos 2100 +75%
3549
Snapdragon 768G
2023

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Snapdragon 768G

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-A78
4x 2.2 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.8 ГГц – Kryo 475 Prime (Cortex-A76)
1x 2.4 ГГц – Kryo 475 Gold (Cortex-A76)
6x 1.8 ГГц – Kryo 475 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.3-A
Техпроцесс 5 нм 7 нм
TDP 10 Вт 5 Вт

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP14 Adreno 620
Архитектура Vallhall 2 Adreno 600
Частота GPU - 750 МГц
Вычислительных блоков 14 3
Шейдерных блоков - 192
FLOPS - 700 Гфлопс
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 2x 16 Бит
Пропускная способность До 50 Гбит/сек До 17 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 12 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 696
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3200 x 1800
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 30FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 4K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио - AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X52
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 210 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.0
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Май 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Номер модели - SM7250-AC
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 2100 Сайт Qualcomm Snapdragon 768G

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