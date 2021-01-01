Exynos 2100 против Snapdragon 860
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP14) и Qualcomm Snapdragon 860 (Adreno 640). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
86
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
90
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
89
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 2100
- Набирает существенно больше (на 52%) баллов в AnTuTu 8 – 687K vs 453K
- Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
- Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 8
|CPU
|198813
|136565
|GPU
|275313
|166857
|Memory
|123685
|94975
|UX
|87930
|110727
|Total score
|687747
|453946
GeekBench 5
Single-Core Score
Exynos 2100 +43%
1085
757
Multi-Core Score
Exynos 2100 +38%
3610
2621
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Snapdragon 860
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-A78
4x 2.2 ГГц – Cortex-A55
|1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2900 МГц
|2960 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|ARMv8.1-A
|Техпроцесс
|5 нм
|7 нм
|TDP
|9 Вт
|-
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP14
|Adreno 640
|Архитектура
|Vallhall 2
|Adreno 600
|Частота GPU
|760 МГц
|-
|Вычислительных блоков
|14
|-
|Шейдерных блоков
|224
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR4X
|Частота памяти
|3200 МГц
|2133 МГц
|Шина
|4x 16 Бит
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|До 51.2 Гбит/сек
|-
|Объем
|До 16 ГБ
|До 16 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 690
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.0
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП, 2x 32МП
|1x 192МП, 2x 22МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X24 LTE, X50 5G
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 20
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 3000 Мбит/с
|-
|Скорость загрузки
|До 422 Мбит/с
|-
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.1
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Март 2021 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 2100
|Сайт Qualcomm Snapdragon 860
Опрос
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