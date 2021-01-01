Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 2100 vs Snapdragon 860 – что лучше?

Exynos 2100 против Snapdragon 860

Exynos 2100
VS
Snapdragon 860
Exynos 2100
Snapdragon 860

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP14) и Qualcomm Snapdragon 860 (Adreno 640). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • Набирает существенно больше (на 52%) баллов в AnTuTu 8 – 687K vs 453K
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 860
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 2100
vs
Snapdragon 860

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 2100 +52%
687747
Snapdragon 860
453946
CPU 198813 136565
GPU 275313 166857
Memory 123685 94975
UX 87930 110727
Total score 687747 453946

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 2100 +43%
1085
Snapdragon 860
757
Multi-Core Score
Exynos 2100 +38%
3610
Snapdragon 860
2621

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Snapdragon 860

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-A78
4x 2.2 ГГц – Cortex-A55		 1x 2.96 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
3x 2.42 ГГц – Cortex-A76 (Kryo 485 Gold)
4x 1.8 ГГц – Cortex-A55 (Kryo 485 Silver)
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2960 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.1-A
Техпроцесс 5 нм 7 нм
TDP 9 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP14 Adreno 640
Архитектура Vallhall 2 Adreno 600
Частота GPU 760 МГц -
Вычислительных блоков 14 -
Шейдерных блоков 224 -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR4X
Частота памяти 3200 МГц 2133 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек -
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 690
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП, 2x 32МП 1x 192МП, 2x 22МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X24 LTE, X50 5G
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 20
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с -
Скорость загрузки До 422 Мбит/с -
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.1
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Март 2021 года
Класс Флагман Флагман
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 2100 Сайт Qualcomm Snapdragon 860

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
3 (33.3%)
6 (66.7%)
Всего проголосовало: 9

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Exynos 2100 или Qualcomm Snapdragon 865
2. Samsung Exynos 2100 или Qualcomm Snapdragon 888
3. Samsung Exynos 2100 или Apple A14 Bionic
4. Qualcomm Snapdragon 860 или Snapdragon 730G
5. Qualcomm Snapdragon 860 или Snapdragon 720G
6. Qualcomm Snapdragon 860 или Snapdragon 845
7. Qualcomm Snapdragon 860 или Snapdragon 732G
8. Qualcomm Snapdragon 860 или Snapdragon 870

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Snapdragon 860 с Exynos 2100, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях