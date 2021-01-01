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Exynos 2100 против Snapdragon 870

Exynos 2100
Exynos 2100
VS
Snapdragon 870
Snapdragon 870

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP14) и Qualcomm Snapdragon 870 (Adreno 650). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v8
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2100
  • Меньший размер транзистора (5 против 7 нанометров)
  • На 14% выше пропускная способность памяти (50 против 44 Гбит/с)
  • Набирает немного больше (на 6%) баллов в AnTuTu 8 – 687K vs 646K
  • Лучшая архитектура набора команд
Преимущества Qualcomm Snapdragon 870
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
  • На 10% выше частота процессора (3200 против 2900 МГц

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 2100
vs
Snapdragon 870

AnTuTu 8

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 2100 +6%
687621
Snapdragon 870
646684
CPU 198813 179347
GPU 275313 270188
Memory 123685 98761
UX 87930 95818
Total score 687621 646684

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 2100 +4%
1073
Snapdragon 870
1035
Multi-Core Score
Exynos 2100 +2%
3560
Snapdragon 870
3501

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Snapdragon 870

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-A78
4x 2.2 ГГц – Cortex-A55		 1x 3.2 ГГц – Kryo 585 Prime (Cortex-A77)
3x 2.42 ГГц – Kryo 585 Gold (Cortex-A77)
4x 1.8 ГГц – Kryo 585 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 3200 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A ARMv8.2-A
Кэш L1 - 512 КБ
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 5 нм 7 нм
TDP 10 Вт -

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP14 Adreno 650
Архитектура Vallhall 2 Adreno 600
Вычислительных блоков 14 -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 2750 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 50 Гбит/сек До 44 Гбит/сек
Объем До 16 ГБ До 16 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 698
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 200МП, 2x 25МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 8K при 30FPS, 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио - AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X55
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 24
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 2500 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Январь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели - SM8250-AC
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 2100 Сайт Qualcomm Snapdragon 870

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Комментарии

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