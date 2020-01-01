Главная > Сравнение мобильных процессоров > Exynos 2100 vs Exynos 1080 – что лучше?

Exynos 2100 против Exynos 1080

Exynos 2100
Exynos 2100
VS
Exynos 1080
Exynos 1080

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP22) и Exynos 1080 (Mali-G78 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. Характеристики
  5. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 2100 +28%
1110
Exynos 1080
864
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 2100 +26%
3783
Exynos 1080
3012
AnTuTu Benchmark 8
Exynos 2100
н/д
Exynos 1080
641517

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2100 и Exynos 1080

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55		 1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
Количество ядер 8 8
Частота 2900 МГц 2800 МГц
Набор инструкций ARMv8.4-A -
Техпроцесс 5 нм 5 нм

Графический ускоритель

GPU Mali-G78 MP22 Mali-G78 MP10
Архитектура Vallhall 2 Valhall 2
Вычислительных блоков 22 -
Шейдерных блоков 352 -
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц -
Шина - 4x 16 Бит

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Ys Neural Processor
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 4096 x 2160 2960 x 1440
Макс. разрешение фотокамеры - 1x 200МП, 2x 32МП
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 30FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, VP9, VC-1 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио - AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Поддержка 4G - LTE Cat. 18
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания - До 1200 Мбит/с
Скорость загрузки - До 200 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo

Общая информация

Дата анонса Декабрь 2020 года Ноябрь 2020 года
Класс Флагман Средний класс
Официальный сайт - Сайт Samsung Exynos 1080

Опрос

Смартфон на каком из чипов вы предпочли бы?
4 (80%)
1 (20%)
Всего проголосовало: 5

Сравнения с конкурентами

1. Samsung Exynos 2100 и Qualcomm Snapdragon 865
2. Samsung Exynos 2100 и Qualcomm Snapdragon 888
3. Samsung Exynos 2100 и Apple A14 Bionic
4. Samsung Exynos 1080 и Apple A13 Bionic
5. Samsung Exynos 1080 и Samsung Exynos 9611
6. Samsung Exynos 1080 и Qualcomm Snapdragon 865 Plus
7. Samsung Exynos 1080 и Apple A14 Bionic

Комментарии

Высказывайте свое мнение по поводу сравнения Exynos 1080 с Exynos 2100, или задавайте вопросы
РусскийEnglish
Телефоны
Мобильные процессоры
Мы в соц. сетях