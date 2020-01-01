Exynos 2100 против Exynos 1080
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2100 (с графикой Mali-G78 MP22) и Exynos 1080 (Mali-G78 MP10). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
85
69
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
93
93
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
88
79
Основные отличия
Тесты в бенчмарках
Geekbench 5 (одноядерный)
Exynos 2100 +28%
1110
864
Geekbench 5 (многоядерный)
Exynos 2100 +26%
3783
3012
AnTuTu Benchmark 8
н/д
641517
Технические характеристики
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 2.9 ГГц – Cortex-X1
3x 2.8 ГГц – Cortex-X78
4x 1.8 ГГц – Cortex-55
|1x 2.8 ГГц – Cortex-A78
3x 2.6 ГГц – Cortex-A78
4x 2 ГГц – Cortex-A55
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|2900 МГц
|2800 МГц
|Набор инструкций
|ARMv8.4-A
|-
|Техпроцесс
|5 нм
|5 нм
Графический ускоритель
|GPU
|Mali-G78 MP22
|Mali-G78 MP10
|Архитектура
|Vallhall 2
|Valhall 2
|Вычислительных блоков
|22
|-
|Шейдерных блоков
|352
|-
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|-
|Шина
|-
|4x 16 Бит
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Ys
|Neural Processor
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|4096 x 2160
|2960 x 1440
|Макс. разрешение фотокамеры
|-
|1x 200МП, 2x 32МП
|Запись видео
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|4K при 60FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 30FPS
|4K при 60FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, VP9, VC-1
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|-
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Поддержка 4G
|-
|LTE Cat. 18
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|-
|До 1200 Мбит/с
|Скорость загрузки
|-
|До 200 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo
Общая информация
|Дата анонса
|Декабрь 2020 года
|Ноябрь 2020 года
|Класс
|Флагман
|Средний класс
|Официальный сайт
|-
|Сайт Samsung Exynos 1080
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