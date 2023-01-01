Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 2200 (Samsung Xclipse 920) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.