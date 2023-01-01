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Exynos 2200 против A17 Pro

Exynos 2200
VS
A17 Pro
Exynos 2200
A17 Pro

Мы сравнили 8-ядерный Samsung Exynos 2200 (Samsung Xclipse 920) с его более новым соперником в лице 6-ядерного Apple A17 Pro (Apple A17 GPU). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v10
  5. GeekBench 6
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulkan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2200
  • Показывает на 45% лучшую производительность в вычислениях с плавающей запятой
  • Имеет на 2 ядра больше
Преимущества Apple A17 Pro
  • Выше частота графического ускорителя (на 73%)
  • Набирает существенно больше (на 72%) баллов в AnTuTu 10 – 1568K vs 910K
  • На 35% выше частота процессора (3780 против 2800 МГц)
  • Меньший размер транзистора (3 против 4 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 1 год и 8 месяцев позже

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 2200
vs
A17 Pro

AnTuTu 10

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 2200
910439
A17 Pro +72%
1568646
CPU 307260 373446
GPU 267241 579682
Memory 160658 283791
UX 183358 341416
Total score 910439 1568646
Результаты AnTuTu, полученные на разных платформах несовместимы между собой! Эти данные не учитываются в итоговой оценке.
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GeekBench 6

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Exynos 2200
1571
A17 Pro +87%
2934
Multi-Core Score
Exynos 2200
3633
A17 Pro +103%
7374
Asset compression 151.9 MB/sec 260.8 MB/sec
HTML 5 Browser 93.6 pages/sec 169.6 pages/sec
PDF Renderer 106.3 Mpixels/sec 178.5 Mpixels/sec
Image detection 92.5 images/sec 173.5 images/sec
HDR 123.8 Mpixels/sec 232.4 Mpixels/sec
Background blur 13.3 images/sec 27.9 images/sec
Photo processing 27 images/sec 79.1 images/sec
Ray tracing 4.48 Mpixels/sec 7.58 Mpixels/sec
Compute Score (GPU)
Exynos 2200
9262
A17 Pro
н/д

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Exynos 2200
6533
A17 Pro
н/д
Stability 60% -
Graphics test 39 FPS -
Score 6533 -

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2200 и A17 Pro

Центральный процессор

Архитектура 1x 2.8 ГГц – Cortex-X2
3x 2.52 ГГц – Cortex-A710
4x 1.82 ГГц – Cortex-A510		 2x 3.78 ГГц –
4x 2.02 ГГц –
Количество ядер 8 6
Частота 2800 МГц 3780 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv9-A
Кэш L1 - 256 КБ
Кэш L2 - 16 МБ
Техпроцесс 4 нм 3 нм
Количество транзисторов - 19 млрд.
TDP 7 Вт 8 Вт
Производство Samsung TSMC

Графический ускоритель

GPU Samsung Xclipse 920 Apple A17 GPU
Архитектура Samsung Xclipse Apple GPU
Частота GPU 810 МГц 1398 МГц
Вычислительных блоков 3 6
Шейдерных блоков 640 128
Всего шейдеров 1920 768
FLOPS 3110.4 Гфлопс 2147.2 Гфлопс

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина 4x 16 Бит 4x 16 Бит
Пропускная способность До 51.2 Гбит/сек До 51.2 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 8 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Neural Engine
Тип накопителя UFS 3.1 NVMe
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 -
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП -
Запись видео 8K при 30FPS, 4K при 120FPS 4K при 60FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS, 4K при 240FPS 4K при 60FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9, Motion JPEG
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV -

Связь и сети

Модем Exynos 5300 -
Поддержка 4G LTE Cat. 24 -
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 7350 Мбит/с До 7500 Мбит/с
Скорость загрузки До 3670 Мбит/с До 3500 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.3
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2022 года Сентябрь 2023 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели S5E9925 APL1V02
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 2200 -

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