Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2200 (с графикой Samsung Xclipse 920) и Qualcomm Snapdragon 888 Plus (Adreno 660). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.