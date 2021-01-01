Exynos 2200 против Snapdragon 888 Plus
Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2200 (с графикой Samsung Xclipse 920) и Qualcomm Snapdragon 888 Plus (Adreno 660). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.
Обзор
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям
Основные отличия
Преимущества Samsung Exynos 2200
- Выше частота графического ускорителя (на 55%)
- Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
- Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
- Лучшая архитектура набора команд
- Набирает больше (на 11%) баллов в AnTuTu 9 – 970K vs 870K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888 Plus
- Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos
Тесты в бенчмаркахРезультаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
vs
AnTuTu 9
|CPU
|-
|218734
|GPU
|-
|326250
|Memory
|-
|153870
|UX
|-
|166641
|Total score
|970047
|870201
GeekBench 5
Single-Core Score
1108
1178
Multi-Core Score
3549
3670
3DMark
|Stability
|-
|99%
|Graphics test
|-
|35 FPS
|Score
|-
|5850
Технические характеристикиСравнительная таблица характеристик Exynos 2200 и Snapdragon 888 Plus
Центральный процессор
|Архитектура
|1x 0 ГГц – Cortex-X2
3x 2.4 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510
|1x 2.995 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
|Количество ядер
|8
|8
|Частота
|-
|2995 МГц
|Набор инструкций
|ARMv9-A
|ARMv8.4-A
|Кэш L2
|-
|1 МБ
|Кэш L3
|-
|4 МБ
|Техпроцесс
|4 нм
|5 нм
|Количество транзисторов
|-
|10 млрд.
|TDP
|-
|10 Вт
Графический ускоритель
|GPU
|Samsung Xclipse 920
|Adreno 660
|Архитектура
|-
|Adreno 600
|Частота GPU
|1300 МГц
|840 МГц
|Вычислительных блоков
|-
|2
|Шейдерных блоков
|-
|512
|Версия Vulcan
|1.1
|1.1
|Версия OpenCL
|2.0
|2.0
|Версия DirectX
|12
|12
Оперативная память
|Тип памяти
|LPDDR5
|LPDDR5
|Частота памяти
|3200 МГц
|3200 МГц
|Шина
|-
|4x 16 Бит
|Пропускная способность
|-
|До 51.2 Гбит/сек
|Объем
|До 24 ГБ
|До 24 ГБ
Мультимедиа (ISP)
|Нейронный процессор
|Да
|Hexagon 780
|Тип накопителя
|UFS 3.1
|UFS 3.0, UFS 3.1
|Макс. разрешение дисплея
|3840 x 2160
|3840 x 2160
|Макс. разрешение фотокамеры
|1x 200МП
|1x 200МП, 2x 25МП
|Запись видео
|8K при 30FPS
|8K при 30FPS, 4K при 120FPS
|Воспроизведение видео
|8K при 60FPS
|8K при 30FPS
|Поддержка кодеков
|H.264, H.265, AV1, VP9
|H.264, H.265, VP8, VP9
|Аудио
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
|AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV
Связь и сети
|Модем
|-
|X60
|Поддержка 4G
|LTE Cat. 24
|LTE Cat. 22
|Поддержка 5G
|Да
|Да
|Скорость скачивания
|До 3000 Мбит/с
|До 2500 Мбит/с
|Скорость загрузки
|До 422 Мбит/с
|До 316 Мбит/с
|Wi-Fi
|6
|6
|Bluetooth
|5.2
|5.2
|Навигация
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC
|GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC
Общая информация
|Дата анонса
|Январь 2022 года
|Июнь 2021 года
|Класс
|Флагман
|Флагман
|Номер модели
|s5e9925
|SM8350-AC
|Официальный сайт
|Сайт Samsung Exynos 2200
|Сайт Qualcomm Snapdragon 888 Plus
Опрос
5 (83.3%)
1 (16.7%)
Всего проголосовало: 6