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Exynos 2200 против Snapdragon 888 Plus

Exynos 2200
VS
Snapdragon 888 Plus
Exynos 2200
Snapdragon 888 Plus

Мы сравнили два 8-ядерных процессора: Samsung Exynos 2200 (с графикой Samsung Xclipse 920) и Qualcomm Snapdragon 888 Plus (Adreno 660). Смотрите таблицу характеристик, преимущества каждого из чипов, а также результаты тестирования бенчмарков AnTuTu и Geekbench.

  1. Обзор
  2. Отличия
  3. Бенчмарки
  4. AnTuTu v9
  5. GeekBench 5
  6. Характеристики
  7. Комментарии

Обзор

Сравнение показателей производительности и энергопотребления (от 1 до 100)
Производительность CPU
Скорость работы центрального процессора
Производительность в играх
Тесты графики в играх и OpenCL/Vulcan
Энергоэффективность
Рейтинг потенциальной энергоэффективности
Итоговая оценка
Общая оценка чипа по всем показателям

Основные отличия

Список главных плюсов каждого из процессоров
Преимущества Samsung Exynos 2200
  • Выше частота графического ускорителя (на 55%)
  • Меньший размер транзистора (4 против 5 нанометров)
  • Более новый - выпущен на 7 месяцев позже
  • Лучшая архитектура набора команд
  • Набирает больше (на 11%) баллов в AnTuTu 9 – 970K vs 870K
Преимущества Qualcomm Snapdragon 888 Plus
  • Разработчики чаще оптимизируют игры под Snapdragon, чем под Exynos

Тесты в бенчмарках

Результаты тестов в бенчмарках Geekbench, AnTuTu и других
Чип:
Exynos 2200
vs
Snapdragon 888 Plus

AnTuTu 9

AnTuTu Benchmark измеряет скорость CPU, GPU, памяти и других компонентов системы
Exynos 2200 +11%
970047
Snapdragon 888 Plus
870201
CPU - 218734
GPU - 326250
Memory - 153870
UX - 166641
Total score 970047 870201
▶️ Добавьте ваш результат теста AnTuTu

GeekBench 5

GeekBench показывает однопоточную и многопоточную производительность CPU
Single-Core Score
Multi-Core Score

3DMark

Кроссплатформенный бенчмарк, оценивающий производительность графики в Vulkan (Metal).
3DMark Wild Life Performance
Stability - 99%
Graphics test - 35 FPS
Score - 5850

Технические характеристики

Сравнительная таблица характеристик Exynos 2200 и Snapdragon 888 Plus

Центральный процессор

Архитектура 1x 0 ГГц – Cortex-X2
3x 2.4 ГГц – Cortex-A710
4x 1.8 ГГц – Cortex-A510		 1x 2.995 ГГц – Kryo 680 Prime (Cortex-X1)
3x 2.42 ГГц – Kryo 680 Gold (Cortex-A78)
4x 1.8 ГГц – Kryo 680 Silver (Cortex-A55)
Количество ядер 8 8
Частота - 2995 МГц
Набор инструкций ARMv9-A ARMv8.4-A
Кэш L2 - 1 МБ
Кэш L3 - 4 МБ
Техпроцесс 4 нм 5 нм
Количество транзисторов - 10 млрд.
TDP - 10 Вт

Графический ускоритель

GPU Samsung Xclipse 920 Adreno 660
Архитектура - Adreno 600
Частота GPU 1300 МГц 840 МГц
Вычислительных блоков - 2
Шейдерных блоков - 512
Версия Vulcan 1.1 1.1
Версия OpenCL 2.0 2.0
Версия DirectX 12 12

Оперативная память

Тип памяти LPDDR5 LPDDR5
Частота памяти 3200 МГц 3200 МГц
Шина - 4x 16 Бит
Пропускная способность - До 51.2 Гбит/сек
Объем До 24 ГБ До 24 ГБ

Мультимедиа (ISP)

Нейронный процессор Да Hexagon 780
Тип накопителя UFS 3.1 UFS 3.0, UFS 3.1
Макс. разрешение дисплея 3840 x 2160 3840 x 2160
Макс. разрешение фотокамеры 1x 200МП 1x 200МП, 2x 25МП
Запись видео 8K при 30FPS 8K при 30FPS, 4K при 120FPS
Воспроизведение видео 8K при 60FPS 8K при 30FPS
Поддержка кодеков H.264, H.265, AV1, VP9 H.264, H.265, VP8, VP9
Аудио AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV AAC, AIFF, CAF, MP3, MP4, WAV

Связь и сети

Модем - X60
Поддержка 4G LTE Cat. 24 LTE Cat. 22
Поддержка 5G Да Да
Скорость скачивания До 3000 Мбит/с До 2500 Мбит/с
Скорость загрузки До 422 Мбит/с До 316 Мбит/с
Wi-Fi 6 6
Bluetooth 5.2 5.2
Навигация GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, NAVIC GPS, GLONASS, Beidou, Galileo, QZSS, SBAS, NAVIC

Общая информация

Дата анонса Январь 2022 года Июнь 2021 года
Класс Флагман Флагман
Номер модели s5e9925 SM8350-AC
Официальный сайт Сайт Samsung Exynos 2200 Сайт Qualcomm Snapdragon 888 Plus

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